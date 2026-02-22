Η… «Διεθνής» της απόκρυψης: Ψάχνουν Έλληνες φοροφυγάδες σε 120 χώρες – 12.770 περιπτώσεις το ’25, τι ισχύει για κρυπτονομίσματα

Χιλιάδες Έλληνες φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με λογαριασμούς σε Τράπεζες στο εξωτερικό, μπαίνουν στο μικροσκόπιο και σε ασφυκτικό έλεγχο καθώς η Ελλάδα ενεργοποιεί ένα από τα πιο εκτεταμένα διεθνή δίκτυα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Από περισσότερες από 120 χώρες (ο αριθμός που μεγαλώνει διαρκώς), αποστέλλονται και άλλες θα καταβάλλουν κάθε χρόνο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλυτικά στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών για καταθέσεις, τόκους, μερίσματα, επενδυτικές κινήσεις, ακόμη και για τους συνδικαιούχους λογαριασμών.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της «Καθημερινής της Κυριακής», το δίκτυο συνεργασιών και ανταλλαγής πληροφοριών που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ έχει αρχίσει να στενεύει τα περιθώρια φοροδιαφυγής για όσους δεν δηλώνουν τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν εκτός Ελλάδας. Το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και οι πληροφορίες ρέουν συνεχώς και χωρίς προειδοποίηση.

Το 2025 εντοπίστηκαν 12.770 φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει περιουσιακά στοιχεία τους στο εξωτερικό και τους επιβλήθηκε πρόσθετος φόρος 20,7 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε λογαριασμούς θεματοφυλακής, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα από δεκάδες χώρες.

Το νέο μόνιμο, αυτοματοποιημένο σύστημα διασταυρώσεων λειτουργεί πλέον χωρίς αιτήματα και χωρίς προειδοποίηση. Η πληροφορία ρέει κάθε χρόνο συστηματικά, επιτρέποντας άμεσο εντοπισμό αποκλίσεων μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δεδομένων στο εξωτερικό. Μέχρι πρόσφατα η ταυτοποίηση των προσώπων δεν ήταν εύκολη διαδικασία, καθώς κάθε χώρα έχει διαφορετικό ΑΦΜ και άλλα δεδομένα. Πλέον με τα στοιχεία που αποστέλλονται, η ταυτοποίηση των προσώπων που διατηρούν λογαριασμούς στο εξωτερικό καθίσταται σημαντικά ευκολότερη και ακριβέστερη.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Common Reporting Standard (CRS) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ενός παγκόσμιου μηχανισμού αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον οποίο συμμετέχουν πάνω από 120 χώρες. Βέβαια, η τήρηση τραπεζικών ή επενδυτικών λογαριασμών στο εξωτερικό δεν είναι παράνομη ούτε συνιστά φορολογική παράβαση. Αντιθέτως, αποτελεί νόμιμη επιλογή για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς, επενδύουν σε ξένες αγορές ή διατηρούν οικονομικά συμφέροντα εκτός Ελλάδας. Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι η ύπαρξη του λογαριασμού, αλλά η φορολογική διαφάνεια και συγκεκριμένα εάν τα εισοδήματα που προκύπτουν, όπως τόκοι, μερίσματα ή κέρδη από πώληση τίτλων, δηλώνονται κανονικά.

Τα στοιχεία που θα έρχονται

Οι ελληνικές αρχές θα λαμβάνουν, σε ετήσια βάση, για κάθε φορολογικό κάτοικο Ελλάδας με λογαριασμό στο εξωτερικό τα εξής στοιχεία, μεταξύ άλλων:

Υπόλοιπο ή αξία λογαριασμού στο τέλος του έτους.

Συνολικό ποσό τόκων που πιστώθηκαν.

Μερίσματα και λοιπά εισοδήματα από επενδύσεις.

Ακαθάριστα έσοδα από πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης κατόχων και συνδικαιούχων (όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γέννησης – στην περίπτωση φυσικού προσώπου).

Δεδομένα ελέγχου για εταιρικές δομές και πραγματικούς δικαιούχους θα κοινοποιούνται επίσης.

Ο αριθμός λογαριασμού ή ισοδύναμο στοιχείο αναγνώρισης, το είδος λογαριασμού, το είδος λογαριασμού και αν είναι νέος ή προϋπάρχων.

Κρυπτονομίσματα

Η φορολογική διοίκηση θα λαμβάνει πληροφορίες και για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα από 67 χώρες. Η ανταλλαγή των στοιχείων μεταξύ των κρατών αποσκοπεί στην πάταξη της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, καθώς οι φορολογικές αρχές κάθε χώρας θα διασταυρώνουν εάν τα ποσά που φέρεται να έχει επενδύσει σε κρυπτονομίσματα κάποιος πολίτης φορολογούμενος προέρχονται από δηλωμένα εισοδήματα. Στην περίπτωση που εντοπιστεί ότι το ποσό της αρχικής επένδυσης δεν καλύπτεται από δηλωθέντα εισοδήματα, τότε θα αντιμετωπίζεται κατά τις διατάξεις περί φοροδιαφυγής και ποινικές διώξεις για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

