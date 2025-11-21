Φόροι-μαμούθ το 2026 – Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλουν και την επόμενη χρονιά οι φορολογούμενοι

Το 2026 προδιαγράφεται ως μια χρονιά αυξημένων φορολογικών βαρών, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει εισπράξεις 73,48 δισ. ευρώ από φόρους – περίπου 2,5 δισ. περισσότερα από το 2025. Το στοιχείο αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, καθώς η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει για το επόμενο έτος σειρά φοροελαφρύνσεων: χαμηλότερη φορολογική κλίμακα, μείωση τεκμηρίων διαβίωσης, 50% έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς και περιορισμό ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

Παρά τα μέτρα αυτά, το δημοσιονομικό σχέδιο στηρίζεται σε υψηλότερες εισπράξεις, οι οποίες αποδίδονται στην εκτιμώμενη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, των μισθών, των επιχειρηματικών κερδών και της κατανάλωσης. Ωστόσο, το ύψος των προβλεπόμενων εσόδων δείχνει ότι μεγάλο μέρος του «δημοσιονομικού χώρου» μεταφέρεται στην πλάτη των φορολογουμένων.

Οι εισπράξεις παρουσιάζουν μεγάλη ανισοκατανομή μέσα στο έτος. Το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να αποδώσει 40,68 δισ. ευρώ, έναντι 32,79 δισ. ευρώ στο πρώτο. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει τότε έσοδα 8,56 δισ. ευρώ. Σε αυτό συμβάλλει η έναρξη πληρωμής των δόσεων του φόρου εισοδήματος, αλλά και η συσσώρευση άλλων υποχρεώσεων.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές για τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ του προηγούμενου έτους. Από τα μέσα Μαρτίου αρχίζει ο νέος κύκλος δηλώσεων, ενώ στο τέλος του ίδιου μήνα ξεκινούν οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ για το 2026, ξανά σε 12μηνη καταβολή.

Πώς σχηματίζεται ο λογαριασμός των εσόδων

Ο κορμός των εισπράξεων εξακολουθεί να προέρχεται από τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος.

Τα έσοδα από φόρους σε αγαθά και υπηρεσίες προβλέπεται να φθάσουν τα 40,87 δισ. ευρώ – αυξημένα κατά 1,66 δισ. σε σχέση με το 2025. Μόνο από τον ΦΠΑ αναμένονται 29,23 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη συμβολή της κατανάλωσης στα δημόσια έσοδα, ενώ οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εκτιμάται ότι θα αποδώσουν 7,46 δισ. ευρώ.

Στον φόρο εισοδήματος προβλέπονται συνολικά έσοδα 26,76 δισ. ευρώ. Παρότι οι μειώσεις στη φορολογική κλίμακα μειώνουν την επιβάρυνση στα φυσικά πρόσωπα, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα εξισορροπείται από την αύξηση των εισοδημάτων. Αντίθετα, στα νομικά πρόσωπα αναμένεται σημαντική άνοδος εσόδων, στα 8,58 δισ. ευρώ, λόγω υψηλότερων δηλωμένων κερδών.

Οι φόροι ακίνητης περιουσίας εμφανίζουν μικρή κάμψη στα 2,33 δισ. ευρώ – μερίδιο της οποίας οφείλεται στη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς. Στους λοιπούς φόρους επί της παραγωγής προβλέπεται αύξηση, καθώς το Δημόσιο υπολογίζει υψηλότερα έσοδα από τη μεταφορά κερδών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το οικονομικό επιτελείο ποντάρει σε σταθερή ανάπτυξη, αύξηση εισοδημάτων και ενίσχυση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Ωστόσο, το ύψος των προγραμματισμένων εισπράξεων και η συγκέντρωση μεγάλου φόρτου στο δεύτερο εξάμηνο αφήνουν περιθώριο για ερωτήματα σχετικά με την επίτευξη των προβλέψεων, ειδικά σε περίπτωση επιβράδυνσης της οικονομίας.

Παρά τις ελαφρύνσεις που ανακοινώνονται, ο συνολικός λογαριασμός για το 2026 είναι αυξημένος και η πραγματική επίδραση στις τσέπες νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των εισοδημάτων. Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει μια χρονιά που θα κρίνει όχι μόνο την αποτελεσματικότητα του φορολογικού μείγματος, αλλά και τα όρια της φοροδοτικής αντοχής.

