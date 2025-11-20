Βουλή: Ψηφίσθηκε το ν/σ για την ΕΡΤ – Στο «κόκκινο» η ένταση ανάμεσα σε Μαρινάκη – Κωνσταντοπούλου

«Κόκκινο» χτύπησε η ένταση στη Βουλή, όπου νωρίτερα σήμερα ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Το νομοσχέδιο, που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και την εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (European Media Freedom Act), εγκρίθηκε επί της αρχής αποκλειστικά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

Στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε επί τάπητος η εκπρόθεσμη τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, κυρίως όσους προέρχονται από τη ΝΕΡΙΤ και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας.

Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν απορρίπτει το αίτημα επί της αρχής, καθώς είχε συμπεριληφθεί και στη διαβούλευση, πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η τροπολογία δεν μπορεί να γίνει δεκτή στην παρούσα φάση, λόγω παρατηρήσεων από συναρμόδια υπουργεία.

Ο ίδιος, δεσμεύτηκε ότι το ζήτημα θα εξεταστεί σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και θα επανέλθει προς ψήφιση σε επόμενο νομοθέτημα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε την ομιλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για «σαπουνόπερα» και εκτοξεύοντας βαριές κατηγορίες εναντίον της για τα Τέμπη.

Η «σαπουνόπερα» και οι βαριές κατηγορίες για τα Τέμπη

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε την ομιλία της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στον Διαμαντή Καραναστάση και τους λόγους που οδήγησαν στην παραίτησή του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Ακούσαμε μια ομιλία αφιερωμένη στον Διαμαντή, για τα “άπαντα του Διαμαντή” και προσπαθούμε να καταλάβουμε – για αυτό και κοιταζόμαστε – σε τι και πού τον έχουμε σπιλώσει και γιατί τέτοια ανάλυση. Ο άνθρωπος συμπαθέστατος είναι και καλός καλλιτέχνης είναι και δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής, αλλά έτσι όπως σας άκουγα νόμιζα πως θα μου προτείνατε είτε για κάποια σαπουνόπερα με τίτλο “Τα δάκρυα για τον Διαμαντή”, είτε για κάποιο αφιέρωμα στην δημόσια τηλεόραση για τον ίδιο».

«Κυρία Κωνσταντοπούλου, μόνο στην πλάκα θα μπορούσε κανείς να σας πάρει, γιατί εάν σας πάρει κανείς στα σοβαρά με όλα αυτά που είπατε μπορεί να σας πει δύο πράγματα: Μαθήματα ηθικής εσείς σε αυτή την αίθουσα και σε αυτή την χώρα δεν μπορείτε να κάνετε σε κανέναν. Είστε η πολιτική αρχηγός, μεταξύ άλλων πολλών και δεν θα αναφερθώ στο παρελθόν, που έχετε προσβάλει εδώ σε αυτή την αίθουσα την μνήμη ενός νεκρού. Του νεκρού μηχανοδηγού των Τεμπών, προκειμένου να μαζέψετε ψήφους και δεν σας ένοιαζε μια μάνα που έχασε το παιδί της και σας έβλεπε στην τηλεόραση για αυτά που λέγατε. Είστε μια πολιτικός αρχηγός που ανέβηκε για ένα διάστημα δημοσκοπικά στις “πλάτες” νεκρών. Αυτό θα σας ακολουθεί για μια ζωή».

Ο ίδιος, σχολιάζοντας στη συνέχεια τις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ότι είναι διορισμένος υπουργός και όχι εκλεγμένος βουλευτής, είπε: «Είμαι προς το παρόν εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, θα δώσω και εγώ την μάχη μου και ό,τι κρίνει ο λαός, αλλά στο κόμμα μου ό,τι αποφασίσουν οι πολίτες θα ισχύει και στην Βουλή. Εσάς, σας παραπέμπω στην κυρία Δάλλα στις 30/10/2025 η οποία λέει “είμαστε 20 γυναίκες που βγήκαμε πρώτες στις Περιφέρειές μας και μας καρατόμησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου” και σας καταγγέλλει και για μπούλινγκ λέγοντας ότι θα κινηθεί και νομικά. Εγώ, λοιπόν, σας παραπέμπω στην κυρία Δάλλα, γιατί καλά όλα αυτά που είπατε για τον κ. Διαμαντή Καραναστάση, αλλά η κυρία Δάλλα είναι εδώ και σας καταδιώκει».

