Συνταγματική… αναξιοπιστία – 87% θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις δεν τηρούν πιστά το σύνταγμα

Δείγμα αναξιοπιστίας των πολιτικών κομμάτων που κυβέρνησαν τα τελευταία πολλά χρόνια είναι το εύρημα της Metron Analysis για την εφαρμογή του συντάγματος, που δημοσιεύεται σήμερα στο Βήμα.
Τι καταγράφεται; Ότι μόλις 10% των πολιτών εκτιμά πως το σημερινό σύνταγμα τηρείται «απόλυτα». Το 64% θεωρεί πως τηρείται «κατά περίσταση» – όπως… βολεύει δηλαδή -, ενώ υπάρχει και ένα 23% που λέει «σπάνια».
Υπό αυτή την έννοια είναι ένα ερώτημα εάν και τι θα καταφέρει μία αναθεώρηση. Όσο αναγκαία κι αν είναι σε αρκετές διατάξεις του συντάγματος.
