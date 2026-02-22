search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 12:37
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

22.02.2026 11:14

Συνταγματική… αναξιοπιστία – 87% θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις δεν τηρούν πιστά το σύνταγμα

22.02.2026 11:14
vouli

Δείγμα αναξιοπιστίας των πολιτικών κομμάτων που κυβέρνησαν τα τελευταία πολλά χρόνια είναι το εύρημα της Metron Analysis για την εφαρμογή του συντάγματος, που δημοσιεύεται σήμερα στο Βήμα.

Τι καταγράφεται; Ότι μόλις 10% των πολιτών εκτιμά πως το σημερινό σύνταγμα τηρείται «απόλυτα». Το 64% θεωρεί πως τηρείται «κατά περίσταση» – όπως… βολεύει δηλαδή -, ενώ υπάρχει και ένα 23% που λέει «σπάνια».

Υπό αυτή την έννοια είναι ένα ερώτημα εάν και τι θα καταφέρει μία αναθεώρηση. Όσο αναγκαία κι αν είναι σε αρκετές διατάξεις του συντάγματος.

Το ζεϊμπέκικο της Διαμαντοπούλου παρέα με Μπισμπίκη και Βανδή στις Τζιτζιφιές

Άδωνις Γεωργιάδης: Η συγγνώμη στη Χρηστίδου, ο Κασιδιάρης και ο «γουρλής» Δένδιας

Στη ΝΔ πανηγυρίζουν τις περιπέτειες του ΠΑΣΟΚ

limnos_kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αίτημα να κηρυχθεί η Λήμνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα, κλειστά σχολεία

oreivatis_diasosi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον 74χρονο πεζοπόρο που αγνοείται στο Βελούχι – Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την επιχείρηση διάσωσης

karanikas_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καρανίκας για Νίκαια: «Εκεί χάθηκε το δίκιο του εργάτη»

karnavali-patra-3
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στους δρόμους περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές – Η ώρα της μεγάλης παρέλασης

Sir David Suchet
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ντέιβιντ Σάτσετ: Ο θρυλικός Πουαρό πρωταγωνιστεί σε ντοκιμαντέρ – αποκάλυψη για την Αίγυπτο

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

