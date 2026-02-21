Το ζεϊμπέκικο της Διαμαντοπούλου παρέα με Μπισμπίκη και Βανδή στις Τζιτζιφιές

Με ένα βαρύ, δακρύβρεχτο ζεϊμπέκικο, το «Πρώτη φορά – έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει», και με παρέα τον Βασίλη Μπισμπίκη και την Δέσποινα Βανδή γλέντησε για τις αποκριές η Άννα Διαμαντοπούλου.

Μάλιστα ο Μπισμπίκης παρακολουθεί με παροιμιώδη ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση για τα μέτρα του, ενώ κάποια στιγμή η Βανδή πήρε το μικρόφωνο και σιγοντάρισε την κομπανία του μαγαζιού.

Η σύναξη, μετά πολλών φίλων της πρώην υπουργού, έγινε στον Θαλασσινό, ένα εμβληματικό ουζερί στις Τζιτζιφιές και η Άννα έδωσε… ρέστα, όπως φαίνεται και στο σχετικό reel που ανέβασε στο facebook.

Απόδειξη όλο αυτό το σκηνικό ότι στο ΠΑΣΟΚ ξέρουν να τα ξεδίνουν και να διασκεδάζουν, τηρώντας τις… παραδόσεις από των πρώτων δεκαετιών του κόμματος, ακόμα κι όταν οι δημοσκοπήσεις και γενικά τα πράγματα για τον πολιτικό χώρο δεν πάνε και τόσο καλά.

Ποιος ξέρει, μπορεί και η επιλογή του άσματος να ήταν και επιλογή με… πολιτικό μήνυμα, εάν κάποιος αντί για τον “κόσμο” – που έγινε μία σταλιά και δεν χωράει την Άννα, βάλει τη λέξη ΠΑΣΟΚ.

