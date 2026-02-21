search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη ΝΔ πανηγυρίζουν τις περιπέτειες του ΠΑΣΟΚ

Μόνο… high five δεν αντάλλαξαν στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ και την εμπλοκή σε αυτήν στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Όπως έκανε και με τον Γιάννη Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ, έτσι και στην περίπτωση αυτή η Χαριλάου Τρικούπη έσπευσε να αναστείλει την κομματική ιδιότητα της φερόμενης ως εμπλεκόμενης στην υπόθεση, ωστόσο το καλό είχε ήδη γίνει και στην ουσία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποχρεώθηκε να περάσει σε φάση διαχείρισης κρίσης – δεύτερης μέσα σε λίγες μέρες.

Αντιθέτως, στο «γαλάζιο» στρατόπεδο επικρατεί ικανοποίηση, καθώς, όπως λένε στελέχη της Πειραιώς, το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο αναγκάζεται να απολογείται για στελέχη του, αλλά στην ουσία χάνει και το «ηθικό πλεονέκτημα» που συνήθως μπορεί να επικαλείται η αντιπολίτευση, ότι δεν έχει το «δάχτυλο στο μέλι».

«Δεν τους παίρνει πια να μας κουνάνε το δάχτυλο», σημείωσε χαρακτηριστικά «γαλάζιο» στέλεχος. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα…

