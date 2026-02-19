Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok: «Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή» 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ; Τι προτιμά ο Νίκος Ανδρουλάκης;
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαντά στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου Κρήτης όπου βρέθηκε το «πειρατικό» της θρυλικής εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνάντησε τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον Ηλία Πουρσανίδη, τον Βασίλη Τοροσίδη, τον προπονητή της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς… και τα στιγμιότυπα ήταν απολαυστικά.
O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μάλιστα βράβευσε τον Γιάννη Παπακαλιάτη, για την επί χρόνια συνεισφορά του στο μπάσκετ.
