19.02.2026 20:55
19.02.2026 19:11

Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok: «Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή» 

19.02.2026 19:11
androulakis tiktok 77- new

Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ; Τι προτιμά ο Νίκος Ανδρουλάκης;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαντά στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου Κρήτης όπου βρέθηκε το «πειρατικό» της θρυλικής εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνάντησε τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον Ηλία Πουρσανίδη, τον Βασίλη Τοροσίδη, τον προπονητή της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς… και τα στιγμιότυπα ήταν απολαυστικά.

@nikos.androulakis

Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μάλιστα βράβευσε τον Γιάννη Παπακαλιάτη, για την επί χρόνια συνεισφορά του στο μπάσκετ.

