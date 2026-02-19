search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 20:55
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

19.02.2026 18:46

«Tης Uber τσιράκι, Κυρανάκη»: Ένα με τους οδηγούς ταξί ο Παύλος Πολάκης

Ένα με τους οδηγούς ταξί έγινε ο Παύλος Πολάκης.

Ο κρητικός βουλευτής μαζί με τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον Νίκο Παππά, και τον Γιώργο Ψυχογιό έδωσαν το παρών στη συγκέντρωση που πραγματοποιήσαν οι αυτοκινητιστές μπροστά από τη Βουλή. 

Παίρνοντας τον λόγο ο Πολάκης τα έβαλε με «το μητσοτακικό παρακράτος» που «θέλει να εξοντώσει όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα». Οι οδηγοί ταξί στο άκουσμα του ονόματος του Πρωθυπουργού αποκρίθηκαν «ουουουο».

«Τέτοιο παράδειγμα είστε και εσείς έχουν ανοικτούς λογαριασμούς κι επιταγές με όλες τις πλατφόρμες Uber και δεν συμμαζεύετα. Θέλουν να σας μετατρέψουν σε απλούς υπαλλήλους για να μαζεύουν αυτοί και τα αφεντικά το χαρτί», συνέχισε, με τους οδηγούς ταξί να τον χειροκροτούν και να φωνάζουν το σύνθημα «της Uber τσιράκι, Κυρανάκη»

Ο Πολάκης στο σημείο αυτό ένωσε τη φωνή του με τους αυτοκινητιστές επαναλαμβάνοντας το σύνθημα «της Uber τσιράκι Κυρανάκη και Μητσοτάκη και δεν συμμαζεύεται».

Στο πλευρό του στεκόταν ο πρόεδρος τoυ ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος, που δείχνοντας να το απολαμβάνει, χαμογελούσε.

