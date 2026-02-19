ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, γιατί ερχόταν τσουνάμι για τον Χιλετζάκη

Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ για τις νέες αποκαλύψεις για τον γνωστό γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο προέκυψαν νέα στοιχεία από την έρευνα του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χρονικό διάστημα μεταξύ 2019-2023 από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων προέκυψε ότι ο Μύρωνας Χιλετζάκης είτε δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε δηλώσεις όπως είχε υποχρέωση λόγω της συνδικαλιστικής του ιδιότητας αλλά με ανακριβές περιεχόμενο.

«Τώρα καταλάβαμε γιατί η Νέα Δημοκρατία έπαιζε τα ρέστα της με non paper, που ζητούσε να υπερπροβληθεί η περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου ενός δημοσίου υπαλλήλου επειδή είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ», σχολιάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ανακοίνωση του, αναφερόμενο στην Αναστασία Χατζηδάκη, μέλος του ΠΑΣΟΚ, που ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που φέρεται να εμπλέκεται με τα «μαϊμού» επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ.

«Γιατί», αναφέρει, «στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ερχόταν τσουνάμι για το επιφανές ”γαλάζιο” στέλεχος στο Ηράκλειο της Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους 8 εκατομμύρια ευρώ». «Η Νέα Δημοκρατία ακόμη δεν τον έχει διαγράψει», συμπληρώνει το ΠΑΣΟΚ.

