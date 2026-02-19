search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

19.02.2026

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, γιατί ερχόταν τσουνάμι για τον Χιλετζάκη

19.02.2026 17:13
Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ για τις νέες αποκαλύψεις για τον γνωστό γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο προέκυψαν νέα στοιχεία από την έρευνα του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χρονικό διάστημα μεταξύ 2019-2023 από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων προέκυψε ότι ο Μύρωνας Χιλετζάκης είτε δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε δηλώσεις όπως είχε υποχρέωση λόγω της συνδικαλιστικής του ιδιότητας αλλά με ανακριβές περιεχόμενο.

«Τώρα καταλάβαμε γιατί η Νέα Δημοκρατία έπαιζε τα ρέστα της με non paper, που ζητούσε να υπερπροβληθεί η περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου ενός δημοσίου υπαλλήλου επειδή είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ», σχολιάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ανακοίνωση του, αναφερόμενο στην Αναστασία Χατζηδάκη, μέλος του ΠΑΣΟΚ, που ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που φέρεται να εμπλέκεται με τα «μαϊμού» επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ.

«Γιατί», αναφέρει, «στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ερχόταν τσουνάμι για το επιφανές ”γαλάζιο” στέλεχος στο Ηράκλειο της Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους 8 εκατομμύρια ευρώ». «Η Νέα Δημοκρατία ακόμη δεν τον έχει διαγράψει», συμπληρώνει το ΠΑΣΟΚ.

Μητσοτάκης σε Μόντι: Η Ελλάδα επιθυμεί να συμμετάσχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC

Πολάκης: «Βαριά άρρωστη η ελληνική Δικαιοσύνη» – Την άρση της ασυλίας του αποφάσισε η Ολομέλεια με 169 υπέρ – «Ναι» και από ΠΑΣΟΚ

Παπασταύρου σε Άγκυρα για τη συμφωνία με Chevron: «Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα δικαιώματα μας»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: «Καλύτερα το 2019» λένε πάνω από τους μισούς – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής και άλμα της «γκρίζας ζώνης»

ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: O Τζιωρτζιώτης γνώριζε αλλά δεν έκανε το παραμικρό – H πρόταση που είχε καταθέσει εταιρεία για το δίκτυο υγραερίου, για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές

ΕΛΛΑΔΑ

Προ των πυλών η διέλευση ψυχρού μετώπου με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλάζι και σκόνη – Οι χάρτες του meteo για την Παρασκευή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Live η μάχη του Europa League στην Τούμπα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπόδειξη Καιρίδη σε Καραμήτρου: «Θα κάνετε τη δουλειά σας σωστά» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

ΚΑΛΧΑΣ

Τα ιστορικά ντοκουμέντα ενώνουν, οι τελικές αποφάσεις του Τσίπρα, η πρεμιέρα του Μητσοτάκη, η πληγή της Χατζηδάκη και η τύχη της Aegean

