Παπασταύρου σε Άγκυρα για τη συμφωνία με Chevron: «Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα δικαιώματα μας»

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, που αντέδρασε στη συμφωνία Ελλάδας – Chevron, έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Με αφορμή την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «είναι μια απόφαση, η οποία μας ενισχύει γεωστρατηγικά. Είδα την σημερινή ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας που στην πραγματικότητα δείχνει την αντίδραση της Τουρκίας σε μια πραγματικότητα που είναι ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με συνέπεια, με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο Σταύρος Παπασταύρου είπε ακόμη ότι «ο Πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο στις 26 Ιουνίου έφερε στα συμπεράσματα μια συγκεκριμένη διάταξη που λέει ότι και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θεωρούν ότι το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας- Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Σε αυτή την ευρωπαϊκή αναγνώριση του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου έρχεται και η Chevron και είναι σαν να λέει ότι δεν δίνει βαρύτητα σε αυτές τις παράνομες αιτιάσεις του τουρκολιβυκού μνημονίου.»

Και κατέληξε λέγοντας: «Όταν έχεις μια από τις δύο παγκοσμίως μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας που λειτουργούν με όρους πάντα του διεθνούς δικαίου και της νομιμότητας να προχωρεί (στο έργο) είναι σαν να λέει ότι σε αυτές τις παράνομες αιτιάσεις δεν δίνω βάση».

Νωρίτερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας είχε υποστηρίξει ότι οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων που διεξάγει η Ελλάδα στο νότιο τμήμα της Κρήτης σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας.

