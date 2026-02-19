Ν. Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πρωτιά έστω με μία ψήφο διαφορά, στόχος η πολιτική αλλαγή στη χώρα»

Το πολιτικό επίδικο των εκλογών είναι η «πολιτική αλλαγή και η ήττα της σημερινής πολιτικής, διότι είναι μια πολιτική ανισοτήτων, εξυπηρέτησης των ισχυρών, κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους, ακρίβειας και μεγάλων δυσκολιών για τη νέα γενιά», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον Real fm, θέτοντας και πάλι ως εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρωτιά.

Ερωτηθείς για τις μετεκλογικές συνεργασίες σημείωσε: «Έστω και με μια ψήφο διαφορά αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, φεύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση. Άρα πετύχαμε την πολιτική αλλαγή. Θα δούμε ποιά κόμματα τίμησε ο ελληνικός λαός, θα δούμε ποιά κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας βάσει του προγράμματός μας. Αλλά ο ελληνικός λαός επιλέγει τους συσχετισμούς και εμείς επιλέγουμε ποιοί σέβονται το πρόγραμμά μας. Αυτά είναι καθαρά πράγματα που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις: είναι το κόμμα απέναντι στη συντήρηση, ο προοδευτικός πόλος, που είναι και καλό για την ποιότητα της δημοκρατία μας να υπάρχει πολιτική εναλλαγή συντήρησης- προόδου. Ήρθε η ώρα της προόδου στη χώρα, για να πάει η συντήρηση σπίτι της».

Ενώ ως προς την αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ επισήμανε: «Με κάποια πρόσωπα υπάρχουν τεράστιες πολιτικές και αξιακές διαφορές. Δεν έχουμε όλοι την ίδια πορεία. Κάποιοι άνθρωποι που κινούνται σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και προσκηνίου, προφανέστατα θέλουμε να συνεργαστούμε και συνεργαζόμαστε, έχουμε πάρει κοινές πρωτοβουλίες. Δηλαδή η αγωνία να υπάρξει ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει αλλά πως αποτυπώνεται; Μέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες και όχι μέσα από παιχνίδια του παρασκηνίου, τα οποία έχω πάρει μια απόφαση –και την τηρώ σε όλη μου την πορεία- να μην συμμετέχω. Όλα αυτά δεν είναι “αθροίζουμε και πολλαπλασιάζουμε”, είναι τι προτείνουμε στον κόσμο γιατί η κοινωνική διεύρυνση είναι αυτή που φέρνει τα εκλογικά αποτελέσματα και το ΠΑΣΟΚ έχει σε όλα απαντήσεις».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε αιχμηρά απέναντι στο αφήγημα «Μητσοτάκη ή χάος» που προβάλλει η Νέα Δημοκρατία και αναρωτήθηκε τι θα σηματοδοτεί μια τρίτη θητεία τους με δεδομένα τα πεπραγμένα τους.

«Άκουσα προχθές τον κ. Μητσοτάκη να λέει το εξής: “Αν φύγω” – αυτό είπε επί της ουσίας – “κινδυνεύουν οι κατακτήσεις μας”. Ποιες είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Η κατάσταση στο ΕΣΥ; Στα δημόσια σχολεία; Η κατάσταση με τα ενοίκια, που για να βρεις σήμερα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας με αξιοπρεπές ενοίκιο, πρέπει να έχεις κερδίσει το τζόκερ; Ποια είναι η κατάκτηση στα εθνικά θέματα; Να μιλήσουμε για το καλώδιο. Είδα να πηγαίνει στον Ερντογάν – έγινε μια συνάντηση σε καλό κλίμα – αλλά για καλώδιο δεν ακούμε. Ποιες λοιπόν είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού; Τα σκάνδαλα; Που εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πρωταγωνιστής σε δικογραφίες στη Βουλή;», αναρωτήθηκε δηκτικά.

Σχετικά με την υπόθεση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και των προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε:

«Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, εάν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες; Υπάρχει κάποια πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ; Όχι. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όταν στα μισά του υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα; Τεράστια. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια, κυρίως από την κυβέρνηση, να πουν στον ελληνικό λαό ότι είμαστε όλοι το ίδιο, “όλοι είμαστε διεφθαρμένοι” , “όλοι δείχνουμε ανοχή στη διαφθορά”. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πώς το αποδεικνύω αυτό; Με τη δική μου κουλτούρα αντιμετώπισης της διαφθοράς. Υπάρχει κάποια δικογραφία για αυτά τα πρόσωπα που είπατε (σημ. Παναγόπουλο, Χατζηδάκη); Όχι. Τι υπάρχει; Υπάρχει το πόρισμα μιας αρχής. Με ένα πόρισμα μιας αρχής, με το τεκμήριο της αθωότητας, πριν οποιαδήποτε δικογραφία, εμείς τι λέμε; Αναστολή κομματικής ιδιότητας, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν δεν υπάρξει καμία σκιά, το πρόσωπο επιστρέφει. Αν υπάρξει, υπάρχει μια μόνιμη διαγραφή. Είναι καθαρό αυτό; Είναι οριζόντιο; Είναι. Ο Πρωθυπουργός δείχνει ένα καλό παράδειγμα στην κοινωνία; Ο Πρωθυπουργός, -όχι πόρισμα αρχής-, τεκμηριωμένες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους πιο στενούς του συνεργάτες, τις γράφει στα παλιά του τα παπούτσια. Χρησιμοποιεί το άρθρο 86. Στέλνει τους βουλευτές του “για ύπνο νωρίς” και απαγορεύει στην ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει τους κολλητούς του και τους υπουργούς του» κατέληξε επ’ αυτού.

Ως προς τα ελληνοτουρκικά μετά και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ είναι να συζητάμε με τους γείτονές μας, αλλά χωρίς αυταπάτες και χωρίς επικοινωνιακά σόου που είναι συνήθως για εσωτερική κατανάλωση».

Και ερχόμενος στην ουσία εκτίμησε: «Είδα έναν Πρωθυπουργό να φεύγει από την Άγκυρα και να μην μιλά για το καλώδιο. Πάμε στην ουσία του θέματος του καλωδίου. Ο ευρωβουλευτής μας, Γιάννης Μανιάτης, έκανε μια ερώτηση στον αρμόδιο επίτροπο και πήραμε μια απάντηση, η οποία τι λέει; Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι η κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη μας. Πρώτον, λέει, ότι “το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο, γι’αυτό και το χρηματοδότησε”. Άρα, το σενάριο ότι είναι μη βιώσιμο οικονομικά έργο, δεν υφίσταται. Δεύτερον, λέει ότι “η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να δώσει έμφαση ιδιαίτερη στην ενωσιακή διάσταση του έργου σε τρίτες χώρες, ώστε να αποφευχθούν περισσότερες καθυστερήσεις στην υλοποίησή του”. Άρα, καθαρό μήνυμα στην Τουρκία ότι θα στηρίξουν Ελλάδα και Κύπρο για να ολοκληρωθεί το επιλέξιμο έργο. Και, τρίτον, λέει – κι έχει ενδιαφέρον – ότι “τα χρήματα που έχει προϋπολογίσει να δώσει, εξαρτώνται από το χρονοδιάγραμμα”. Άρα, αν το χρονοδιάγραμμα αλλάξει, κινδυνεύει η χρηματοδότηση. Πόσες φορές στη Βουλή έχω ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει κι εμένα και τον ελληνικό λαό ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και δεν μας λέει λέξη σε αυτό το πολύ κρίσιμο θέμα; Άρα, η απάντηση του Επιτρόπου εκθέτει απολύτως την κυβέρνηση και τα “παπαγαλάκια” της για ένα πολύ κρίσιμο θέμα».

Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια

Στάθηκε με έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη 120 πραγματικών δόσεων για όλους σχετικά με τις οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ.

«Οι 120 δόσεις είναι προτεραιότητα, γιατί πρέπει να ανασάνει η αγορά, να μπορεί ο μικρομεσαίος να ρυθμίσει τα χρέη του, να σχεδιάσει το μέλλον του. Επίσης, πρέπει να μπουν κανόνες στο θέμα των funds.. Σήμερα βλέπουμε κόκκινα δάνεια να πωλούνται δύο, τρεις, τέσσερις φορές από το ένα fund στο άλλο, να μην ξέρει ο δανειολήπτης πού είναι, τι παραπάνω έχει να πληρώσει. Πρέπει να μπουν κανόνες. Εμείς έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση στη Βουλή που κλείνει τον κύκλο της ασυδοσίας των funds και των servicers που κρατούν σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες. Κι ένα τρίτο ζήτημα που είναι η ρευστότητα. Πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για μια Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πρέπει επιτέλους να βρεθούν τα χρήματα να στηρίξουν την παραγωγική οικονομία».

Σχετικά με τη στεγαστική κρίση, υπενθύμισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα σταχυολόγησε:

«Από το 2022 πρότεινα να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια με κίνητρα φορολογικά και ανακατασκευής να μπουν στη δεξαμενή χαμηλού ενοικίου με κοινωνικά κριτήρια. Με περιφρονούσε ο κ. Μητσοτάκης. Έβαλε κάποια λίγα σπίτια στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έκαναν ένα-δύο προγράμματα με μηδενικό αποτύπωμα και αποτέλεσμα. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί 50%. Μια πολιτική κρίνεται από το αποτέλεσμά της αλλιώς γίνεται μια τρύπα στο νερό.

Δεύτερον, πλαφόν στα ενοίκια. Δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει ό,τι θέλει. Και μάλιστα να υπάρχουν κάποια κριτήρια σε σχέση με το τι σπίτι είναι το καθένα. Δηλαδή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε κατοικίας για να ζητάει κάποιος ένα ενοίκιο. Τι άλλο είπαμε; Να γίνουν ανά δήμο έρευνες στεγαστικής πίεσης στα αστικά κέντρα, ώστε εκεί που υπάρχει πολλή μεγάλη πίεση, να υπάρχουν περιορισμοί της βραχυχρόνιας μίσθωσης και οριζόντια κατάργηση της Golden Visa. Αν αυτά είχαν υλοποιηθεί, σήμερα η νεολαία μας θα έκανε ευκολότερα οικογένεια και όχι να είναι 30 και 40 χρονών και να μένουν στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς διότι δεν μπορούν από τον μισθό τους να νοικιάσουν ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας».

Επιπλέον, κατέδειξε με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ότι «μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία μπαίνει στην κατάψυξη. Αυτή είναι η κατάκτηση του κ. Μητσοτάκη, γι’ αυτό καλό θα είναι να λέμε τα πράγματα ωμά, για να προετοιμαστούμε για οποιαδήποτε περιπέτεια στο μέλλον».

