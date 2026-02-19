Τσουκαλάς: Δεν μας προβληματίζει ένα κόμμα Τσίπρα, θα έχει χαμηλά ποσοστά – Το ΠΑΣΟΚ θα πάει αυτόνομο στις εκλογές

Για το κόμμα του Αλ. Τσίπρα που πλησιάζει, την κριτική της ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ, αλλά και τον Γιάννη Στουρνάρα, μίλησε ο Κώστας Τσουκαλάς στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90.1.

Σχολιάζοντας αρχικά τις επιθέσεις της ΝΔ με αφορμή την υπόθεση της Χατζηδάκη με τον ΟΠΕΚΑ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Μας προβληματίζει όλο αυτό και παρακολουθούμε την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να μεγεθύνει ατομικές περιπτώσεις που μπορεί ουδέποτε να υπάρχουν για να τα βαφτίσει “σκάνδαλα χρώματος” για να συμψηφίσει με τα δικά της πολύ βαριά σκάνδαλα. Δεν μας προβληματίζει όμως σε σχέση με κάποιο άγχος που δημιουργείται σε εμάς, σε σχέση με το ότι είναι έτοιμη να κυλήσει την πολιτική ζωή στο βούρκο ακριβώς για να σωθεί η ΝΔ και ο πρωθυπουργός προσωπικά. Θέλει μια πολιτική ζωή στο βούρκο που να φαίνονται όλοι ίδιοι. Όλη η λογική που έχει ο πρωθυπουργός είναι να ενισχυθούν τα άκρα για να πολωθεί με αυτά μπας και σωθεί».

Σχολιάζοντας ακόμη την συνέντευξη που παραχώρησε ο Γ. Στουρνάρας στην Ομάδα Αλήθειας, είπε χαρακτηριστικά πως ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος «ακύρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ρόλο του. Ακύρωσε και αμφισβήτησε εν τοις πράγμασι την ανεξαρτησία του συγκεκριμένου θεσμού το να πηγαίνεις και να νομιμοποιείς έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό ενός κόμματος ο οποίος με αγριότητα κάνει προσωπικές επιθέσεις».

Για το κόμμα Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως «έχει κριθεί και έχει κι ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την πολιτική ασυμμετρία που προέκυψε στις εκλογές του ’23 και έχει δώσει την δυνατότητα σήμερα στην κυβέρνηση της ΝΔ με μονοκομματικούς όρους να χτίζει ένα κράτος λάφυρο. Η δημοσκοπική εικόνα είναι πάρα πολύ χαμηλή μέχρι στιγμής άρα δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μας αγχώνει. Εμάς αντίπαλός μας είναι η ΝΔ»

Ακόμη, απαντώντας στο σχόλιο του Μακάριου Λαζαρίδη ότι «σε κάθε σκάνδαλο είναι μέσα κι ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ», ο Κ. Τσουκαλάς είπε: «Αυτός ο οποίος λειτούργησε σαν συνήγορος υπεράσπισης των μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν νομίζω ότι μπορεί να ομιλεί για κάτι τέτοιο. Η ΝΔ θυμάστε Φραπέδες, η κυρία με τη Φεράρι ουδέποτε προχώρησε σε διαγραφές. Έλεγε «δεν ξέρω αν είναι μέλος μου, είμαστε κόμμα το οποίο δεν έχει αρχεία», μετά έλεγαν εμείς κάνουμε αυτοματοποιημένες διαγραφές νομίζω ότι είναι πολύ καθαρή και τελείως διαφορετική αντιμετώπιση που έχει ο Ν. Ανδρουλάκης από τον Κ. Μητσοτάκη».

