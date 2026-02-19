search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 12:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 12:05

Τσουκαλάς: Δεν μας προβληματίζει ένα κόμμα Τσίπρα, θα έχει χαμηλά ποσοστά – Το ΠΑΣΟΚ θα πάει αυτόνομο στις εκλογές

19.02.2026 12:05
tsoukalas pasok

Για το κόμμα του Αλ. Τσίπρα που πλησιάζει, την κριτική της ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ, αλλά και τον Γιάννη Στουρνάρα, μίλησε ο Κώστας Τσουκαλάς στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90.1.

Σχολιάζοντας αρχικά τις επιθέσεις της ΝΔ με αφορμή την υπόθεση της Χατζηδάκη με τον ΟΠΕΚΑ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Μας προβληματίζει όλο αυτό και παρακολουθούμε την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να μεγεθύνει ατομικές περιπτώσεις που μπορεί ουδέποτε να υπάρχουν για να τα βαφτίσει “σκάνδαλα χρώματος” για να συμψηφίσει με τα δικά της πολύ βαριά σκάνδαλα. Δεν μας προβληματίζει όμως σε σχέση με κάποιο άγχος που δημιουργείται σε εμάς, σε σχέση με το ότι είναι έτοιμη να κυλήσει την πολιτική ζωή στο βούρκο ακριβώς για να σωθεί η ΝΔ και ο πρωθυπουργός προσωπικά. Θέλει μια πολιτική ζωή στο βούρκο που να φαίνονται όλοι ίδιοι. Όλη η λογική που έχει ο πρωθυπουργός είναι να ενισχυθούν τα άκρα για να πολωθεί με αυτά μπας και σωθεί».

Σχολιάζοντας ακόμη την συνέντευξη που παραχώρησε ο Γ. Στουρνάρας στην Ομάδα Αλήθειας, είπε χαρακτηριστικά πως ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος «ακύρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ρόλο του. Ακύρωσε και αμφισβήτησε εν τοις πράγμασι την ανεξαρτησία του συγκεκριμένου θεσμού το να πηγαίνεις και να νομιμοποιείς έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό ενός κόμματος ο οποίος με αγριότητα κάνει προσωπικές επιθέσεις».

Για το κόμμα Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως «έχει κριθεί και έχει κι ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την πολιτική ασυμμετρία που προέκυψε στις εκλογές του ’23 και έχει δώσει την δυνατότητα σήμερα στην κυβέρνηση της ΝΔ με μονοκομματικούς όρους να χτίζει ένα κράτος λάφυρο. Η δημοσκοπική εικόνα είναι πάρα πολύ χαμηλή μέχρι στιγμής άρα δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μας αγχώνει. Εμάς αντίπαλός μας είναι η ΝΔ»

Ακόμη, απαντώντας στο σχόλιο του Μακάριου Λαζαρίδη ότι «σε κάθε σκάνδαλο είναι μέσα κι ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ», ο Κ. Τσουκαλάς είπε: «Αυτός ο οποίος λειτούργησε σαν συνήγορος υπεράσπισης των μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν νομίζω ότι μπορεί να ομιλεί για κάτι τέτοιο. Η ΝΔ θυμάστε Φραπέδες, η κυρία με τη Φεράρι ουδέποτε προχώρησε σε διαγραφές. Έλεγε «δεν ξέρω αν είναι μέλος μου, είμαστε κόμμα το οποίο δεν έχει αρχεία», μετά έλεγαν εμείς κάνουμε αυτοματοποιημένες διαγραφές νομίζω ότι είναι πολύ καθαρή και τελείως διαφορετική αντιμετώπιση που έχει ο Ν. Ανδρουλάκης από τον Κ. Μητσοτάκη».

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος: Με αυτή την κυβέρνηση κυριαρχεί καθεστώς διαφθοράς και εξαπάτησης

Λαζαρίδης κατά ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΑ: «Λέτε για τη ΝΔ, αλλά, όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου, είστε στο κάδρο» – Μάντζος: «Θα μας κάνετε εσείς μαθήματα εντιμότητας;»

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maniatis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Γιόργκενσεν προς Μανιάτη: «Η Επιτροπή στηρίζει το καλώδιο – Ελλάδα και Κύπρος να προχωρήσουν στην υλοποίησή του»

zaxaraki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκτός κούρσας για τον Δήμο της Αθήνας η Ζαχαράκη – Τι αποκάλυψε η ίδια

foreigner-new-
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foreigner – Celebrating 50 Years: Οι θρύλοι του classic rock έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ADVERTORIAL

UEFA Europa League: Οι αγώνες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τη φάση των Knockout Play-offs έρχονται στην COSMOTE TV

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 19χρονος επιδειξίας – Κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε 15χρονη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» - Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 12:45
maniatis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Γιόργκενσεν προς Μανιάτη: «Η Επιτροπή στηρίζει το καλώδιο – Ελλάδα και Κύπρος να προχωρήσουν στην υλοποίησή του»

zaxaraki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκτός κούρσας για τον Δήμο της Αθήνας η Ζαχαράκη – Τι αποκάλυψε η ίδια

foreigner-new-
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foreigner – Celebrating 50 Years: Οι θρύλοι του classic rock έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

1 / 3