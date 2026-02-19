Επίτροπος Γιόργκενσεν προς Μανιάτη: «Η Επιτροπή στηρίζει το καλώδιο – Ελλάδα και Κύπρος να προχωρήσουν στην υλοποίησή του»

Την επιβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να υποστηρίζει πολιτικά και τεχνικά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (Great Sea Interconnector), επαναλαμβάνει ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) καθ. Γιάννη Μανιάτη.

Μάλιστα, με την απάντησή του ο Επίτροπος φαίνεται να καταρρίπτει όλες τις δικαιολογίες της Ελληνικής και Κυπριακής κυβέρνησης για τις καθυστερήσεις, καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η ένταξη του έργου στον κατάλογο της ΕΕ και η χρηματοδότησή του από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» σημαίνουν ότι το έργο πληροί τα κριτήρια του κανονισμού Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης θετικής ανάλυσης κόστους-οφέλους».

Προσθέτει μάλιστα ότι η εξέταση των όποιων οικονομικών παραμέτρων από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές πρέπει να έχει ως «στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων».

Επιπλέον, όσον αφορά τις προκλήσεις της Τουρκίας και την πρόθεσή της να εμποδίσει το έργο, ο Επίτροπος επισημαίνει ότι το ζήτημα έχει συζητηθεί ήδη μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και υπογραμμίζει ότι «η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενωσιακή διάσταση του έργου σε τρίτες χώρες, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίησή του».

Τέλος, ο Επίτροπος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ως προς την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς παρά τις καθυστερήσεις «η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για κάποιο νέο χρονοδιάγραμμα» επισημαίνοντας παράλληλα ότι για «τη χρηματοδότηση που έχει λάβει το έργο από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), ισχύουν οι όροι που καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα».

Ο Γ. Μανιάτης με αφορμή την απάντηση του Επιτρόπου στη γραπτή του Ερώτηση έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν τις καθυστερήσεις και να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απάντησή της σε ερώτηση που κατέθεσα τον περασμένο Νοέμβριο, επιβεβαίωσε την πολιτική, τεχνική, αλλά και, για πρώτη φορά

γραπτώς, τη γεωπολιτική στήριξή της στο έργο.

Επιπλέον η Επιτροπή, όχι μόνο επιβεβαίωσε την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, αλλά υπογράμμισε και την ανάγκη άμεσης υλοποίησης του έργου ώστε να μη χαθεί η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καλώντας για την άμεση αντιμετώπιση των καθυστερήσεων.

Τώρα η ευθύνη είναι στην Ελληνική και Κυπριακή κυβέρνηση, να προχωρήσουν στην άμεση υλοποίηση ενός έργου απαραίτητου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και ενίσχυσης της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας».

