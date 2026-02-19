search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 16:48
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 15:44

Μητσοτάκης σε Μόντι: Η Ελλάδα επιθυμεί να συμμετάσχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC

19.02.2026 15:44
mitsotakis_monti_new

Συνάντηση με τον Ινδό ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο του AI Impact Summit στο Νέο Δελχί.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία και δυόμισι μετά την αντίστοιχη επίσκεψη του κ. Μόντι στην Αθήνα, η οποία σηματοδότησε την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Εμβάθυνση σχέσεων με έμφαση σε άμυνα, ναυτιλία και υποδομές

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μόντι εξέφρασαν ακόμη την αμοιβαία βούληση να αξιοποιηθεί το μομέντουμ αυτό για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας, της ναυτιλίας και του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, καθώς και στις υποδομές.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη λόγω γεωγραφικής θέσης και υποδομών, ενώ εξέφρασε εκ νέου τη βούληση της Ελλάδας να συμμετάσχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας και τις προοπτικές που δημιουργεί. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Μόντι για τη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση των οικονομικών και γεωπολιτικών δεσμών ΕΕ-Ινδίας σε μία αβέβαιη διεθνή συγκυρία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις ευκαιρίες που πλέον δημιουργούνται στην αγορά της Ινδίας για υψηλής ποιότητας ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και τα ακτινίδια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ακόμα οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενώ οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μόντι αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα και η Ινδία έχουν να συνεισφέρουν πολλά σε αυτή τη συζήτηση.

Διαβάστε επίσης:

Πολάκης: «Βαριά άρρωστη η ελληνική Δικαιοσύνη» – Την άρση της ασυλίας του αποφάσισε η Ολομέλεια με 169 υπέρ – «Ναι» και από ΠΑΣΟΚ

Παπασταύρου σε Άγκυρα για τη συμφωνία με Chevron: «Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα δικαιώματα μας»

Ν. Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πρωτιά έστω με μία ψήφο διαφορά, στόχος η πολιτική αλλαγή στη χώρα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Το Σάββατο 21/2 οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων

kanali agapis kerkyra – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Εκτεταμένη διάβρωση στο «Κανάλι της Αγάπης» – Επιχειρήσεις κρέμονται στον αέρα (Video)

ydra-23423
LIFESTYLE

Σε «πυρετό» Χόλιγουντ η Ύδρα: Έφτασε στο κοσμοπολίτικο νησί ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του

VIOLANTA_FOTIA_EKRIXI
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αδιάσειστα τα στοιχεία, αλλά ο Τζιωρτζιώτης «δεν γνώριζε» – Ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους και καταθέτει έφεση για την προφυλάκισή του

prigipas-andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Επστάιν: Πώς συνέλαβαν τον Άντριου – Οι κατηγορίες και το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

MixCollage-18-Feb-2026-10-59-PM-8283
ΚΑΛΧΑΣ

Τα ιστορικά ντοκουμέντα ενώνουν, οι τελικές αποφάσεις του Τσίπρα, η πρεμιέρα του Μητσοτάκη, η πληγή της Χατζηδάκη και η τύχη της Aegean

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 16:47
tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Το Σάββατο 21/2 οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων

kanali agapis kerkyra – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Εκτεταμένη διάβρωση στο «Κανάλι της Αγάπης» – Επιχειρήσεις κρέμονται στον αέρα (Video)

ydra-23423
LIFESTYLE

Σε «πυρετό» Χόλιγουντ η Ύδρα: Έφτασε στο κοσμοπολίτικο νησί ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του

1 / 3