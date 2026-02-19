Μητσοτάκης σε Μόντι: Η Ελλάδα επιθυμεί να συμμετάσχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC

Συνάντηση με τον Ινδό ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο του AI Impact Summit στο Νέο Δελχί.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία και δυόμισι μετά την αντίστοιχη επίσκεψη του κ. Μόντι στην Αθήνα, η οποία σηματοδότησε την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Εμβάθυνση σχέσεων με έμφαση σε άμυνα, ναυτιλία και υποδομές

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μόντι εξέφρασαν ακόμη την αμοιβαία βούληση να αξιοποιηθεί το μομέντουμ αυτό για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας, της ναυτιλίας και του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, καθώς και στις υποδομές.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη λόγω γεωγραφικής θέσης και υποδομών, ενώ εξέφρασε εκ νέου τη βούληση της Ελλάδας να συμμετάσχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας και τις προοπτικές που δημιουργεί. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Μόντι για τη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση των οικονομικών και γεωπολιτικών δεσμών ΕΕ-Ινδίας σε μία αβέβαιη διεθνή συγκυρία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις ευκαιρίες που πλέον δημιουργούνται στην αγορά της Ινδίας για υψηλής ποιότητας ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και τα ακτινίδια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ακόμα οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενώ οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μόντι αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα και η Ινδία έχουν να συνεισφέρουν πολλά σε αυτή τη συζήτηση.

