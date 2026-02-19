Μητσοτάκης από το AI Summit στην Ινδία: Η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό είναι προτεραιότητα

Την ανάγκη προστασίας των νέων από τον ψηφιακό εθισμό κάνοντας λόγο για «προτεραιότητα» της κυβέρνησης, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το «AI Impact Summit» στην Ινδία, υπό τον πρωθυπουργό της χώρας Ναρέντρα Μόντι.

«Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέου από τον ψηφιακό εθισμό και αυτό είναι θέμα προτεραιότητας. Στέκομαι αλληλέγγυος με τη Γαλλία που προχώρησε στην απαγόρευση πρόσβασης των εφήβων στα κοινωνικά δίκτυα» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «τεχνολογική και πολιτιστική επανάσταση» την άνοδο στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, προσθέτοντας πως «οι γνώσεις για την ΤΝ και η τεχνογνωσία πρέπει να μοιραστεί σε όλο τον κόσμο».

Πρόσθεσε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τεράστιες αλλαγές στην τεχνολογία και την ιατρική και αυτά τα οφέλη θα πρέπει να διανεμηθούν και σε άλλους πέρα των μεγάλων εταιρειών. Θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως και οι δημόσιες υπηρεσίες».

Ζήτησε, επίσης, να δοθούν απαντήσεις στις «βάσιμες ανησυχίες όσον αφορά τις μεγάλες μετατοπίσεις εργατικού δυναμικού».

Και κατέληξε λέγοντας ότι «η ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν μπορεί να είναι ιστορία αποκλεισμού αλλά συμπερίληψης. Αν θέλουμε η ΤΝ να υπηρετήσει την κοινωνία θα πρέπει το κράτος να ενημερώσει τα συστήματά του. Οι δημόσιοι φορείς και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επενδύσουν στις υποδομές και την τεχνογνωσία μεταξύ υπουργείων και άλλων φορέων. Οι χώρες που θα πετύχουν δεν θα είναι μόνο αυτές που θα οικοδομήσουν ισχυρά μοντέλα αλλά και αυτές που θα τα διαχειριστούν σωστά. Οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να μοιράζονται και θα ήθελα πιο ανοιχτό διάλογο».

