19.02.2026 10:55

ΠΑΣΟΚ: Ζητά από τον Κακλαμάνη να συνεχιστεί η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στον πρόεδρο της Επιτροπής παραπέμπεται το αίτημα

Με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέμβασή του για τη διασφάλιση της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής εξαιτίας των νέων στοιχείων, που έχουν προκύψει.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης απαντά πως θα την μεταβιβάσει στον πρόεδρο της επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να αποφασίσουν τα μέλη της, αν χρειάζεται να παρατείνουν την διάρκειά της.

Με την επιστολή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν τον Πρόεδρο της Βουλής, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και με δεδομένη τη μέχρι σήμερα στάση της πλειοψηφίας κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής, η οποία μεθοδικά και συστηματικά αρνήθηκε τόσο την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων, όσο και την παράταση των εργασιών της, εκπροσωπώντας το σύνολο των βουλευτών της εθνικής αντιπροσωπείας να αναλάβει πρωτοβουλία συνομιλώντας με τα υπόλοιπα κόμματα, ώστε να υπάρξει πλήρης και άμεση ενημέρωση της Βουλής για τα νέα στοιχεία που αφορούν τη διαβιβασθείσα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να διαβιβαστεί το σύνολο των σχετικών στοιχείων και ψηφιακών αρχείων στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής έως ότου εξεταστούν πλήρως τα νέα αποδεικτικά δεδομένα.

Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους, η Εξεταστική Επιτροπή συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη κρίσιμων πτυχών του σκανδάλου των παράνομων επιδοτήσεων. Ωστόσο, ήδη από την έναρξη των εργασιών της είχαν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την πληρότητα του αποδεικτικού υλικού, καθώς και αιτήματα για την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων και την προσκόμιση του πλήρους αρχείου των επισυνδέσεων τα οποία η πλειοψηφία επανειλημμένως αγνόησε.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, μετά από επανεξέταση 140 ψηφιακών δίσκων με καταγεγραμμένες συνομιλίες της περιόδου 2021-2022, που προέρχονται από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, προκύπτουν ενδείξεις πιθανής εμπλοκής επιπλέον πολιτικών προσώπων και αναδεικνύεται ένας νέος κύκλος υπόπτων. Μάλιστα, είκοσι από τους δίσκους φέρεται να περιέχουν συνομιλίες που κρίνονται ύποπτες.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων αυτών στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα. Όπως προβλέπει το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, η σύνταξη αιτιολογημένου πορίσματος προϋποθέτει την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων, και αυτό δεν είναι στην διάθεση ούτε των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας ούτε των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλήγουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν αφορά μόνο τη διαχείριση κοινοτικών ενισχύσεων. Αφορά την αξιοπιστία των θεσμών, τη λογοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Με δεδομένη τη στάση της πλειοψηφίας κατά την διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου της Βουλής καθιστά την παρέμβασή του επιβεβλημένη.

Η επιστολή του ΠΑΣΟΚ:

