Η Νέα γεωπολιτική της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ο «πόλεμος» των υποδομών και η στρατηγική «απόβαση» της Ελλάδας στο Νέο Δελχί

Το συνθημα του India-AI Impact Summit 2026 στο Νέο Δελχί ειναι “Ευημερία για όλους, Ευτυχία για όλους και ο στοχος του ειναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του “Παγκόσμιου Βορρά” που παράγει την καινοτομία και του «Παγκόσμιου Νότου» που έχει ανάγκη τις λύσεις.

Και το India-AI Impact Summit 2026 δεν ειναι μονο η βιτρίνα των νεων τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά το «εργοτάξιο» όπου επανασχεδιάζονται οι παγκόσμιες ισορροπίες ισχύος του 21ου αιώνα.

Σε αυτό το κομβικό σταυροδρόμι, όπου η ψηφιακή κυριαρχία συναντά την παραδοσιακή γεωπολιτική, η Αθήνα με την παρουσία του πρωθυπουργού εκεί επιχειρεί μια πολυεπίπεδη σύσφιγξη σχέσεων με την Ινδία, παντρεύοντας την οικονομική διπλωματία με τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Ο Τεχνολογικός Σεισμός του Νέου Δελχί: Υποδομές και Δεδομένα

Για να κατανοήσουμε τη σημασία της ελληνικής παρουσίας, πρέπει πρώτα να αποκωδικοποιήσουμε τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο Summit.

Το κεντρικό αφήγημα που κυριαρχεί είναι ότι το παιχνίδι δεν παίζεται πλέον μόνο στο λογισμικό, αλλά στις βαριές υποδομές.

Η Google, διά στόματος Sundar Pichai, ανακοίνωσε το τεράστιο project “America-India Connect” για την πόντιση νέων υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών και τη δημιουργία επενδυτικών ταμείων ύψους 60 εκατ. δολαρίων για την επιστήμη και τις κρατικές δομές.

Την ίδια στιγμή, η Microsoft επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για επενδύσεις 50 δισ. δολαρίων μέχρι το 2030 στον αποκαλούμενο «Παγκόσμιο Νότο».

Παράλληλα, μέσα από το συνέδριο αναδεικνύεται μια νέα τάση ο «Εθνικισμού των Δεδομένων».

Η είδηση ότι ο Sam Altman της OpenAI έκλεισε συμφωνία για την εκπαίδευση του επερχόμενου GPT-6 πάνω σε τεράστιους όγκους ινδικών διαλέκτων, αποδεικνύει ότι τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο.

Ωστόσο, η Ινδία δεν μένει απλός πάροχος: η παρουσίαση του εγχώριου κρατικού μεταφραστή “Bhashini” και του γλωσσικού μοντέλου “BharatGPT” της Reliance Jio δείχνει ότι το μέλλον ανήκει στα ευέλικτα, τοπικά προσαρμοσμένα μοντέλα που τρέχουν φθηνά και παντού.

Δεν έλειψαν όμως και τα ευτράπελα που συζητήθηκαν έντονα στα social media και στους διαδρόμους.

Το Πανεπιστήμιο Galgotias αναγκάστηκε να αποσύρει το περίπτερό του και να ζητήσει συγγνώμη. Ο λόγος; Παρουσίασαν έναν “ρομποτικό σκύλο” ως δική τoυς καινοτομία, αλλά αποκαλύφθηκε γρήγορα από τους επισκέπτες ότι ήταν ένα κινεζικό μοντέλο το Unitree Go2 με απλώς αλλαγμένα αυτοκόλλητα. Το θέμα πήρε διαστάσεις ως παράδειγμα του τι δεν πρέπει να γίνεται στο “Make in India”.

Όμως ακόμα και αυτό δεν εμπόδισε τον Sundar Pichai είναι ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο της τεχνολογίας, που κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Google αλλά και της μητρικής της εταιρείας, Alphabet να δηλώσει ότι η Ινδία δεν είναι απλώς χρήστης αλλά “θα γίνει ένας full-stack παίκτης στο AI”, εννοώντας ότι θα παράγει τα πάντα, από τσιπς και υποδομές μέχρι εφαρμογές.

Η Ελλάδα ως Πύλη Σύνδεσης και ο Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC)

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον, το πολιτικό αφήγημα του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Νέο Δελχί αποκτά αναβαθμισμένο βάρος.

Η Αθήνα φιλοδοξεί να αποτελέσει τη στρατηγική, εμπορική και ψηφιακή πύλη εισόδου της Ινδίας προς την Ευρώπη.

Στο επίκεντρο αυτού του οράματος βρίσκεται ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).

Η χώρα μας, εκμεταλλευόμενη τη μοναδική γεωγραφική της θέση, επιδιώκει να καταστεί ο ευρωπαϊκός κόμβος αυτού του τεράστιου εγχειρήματος, που συνδυάζει εμπορικά λιμάνια με δίκτυα ενέργειας και μεταφοράς δεδομένων.

Αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση μετουσιώνεται σε απτές κινήσεις.

Η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι της Κρήτης, με την κομβική συμμετοχή του ινδικού κολοσσού GMR, αποτελεί τον «πολιορκητικό κριό» των ινδικών επενδύσεων.

Παράλληλα, η Αθήνα ανοίγει περπατησιά στις ινδικές αγορές, επεκτείνοντας το διπλωματικό της αποτύπωμα στα τεχνολογικά κέντρα της Βομβάης και της Μπανγκαλόρ.

Από τον Τουρισμό μέχρι την Tech Διπλωματία

Η ελληνική προσέγγιση είναι ολιστική. Το άνοιγμα της αεροπορικής αγοράς (IndiGo) και το κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την ινδική ελίτ να επιλέξει την Ελλάδα για τους πολυτελείς «ινδικούς γάμους», στοχεύουν στη δημιουργία μιας ισχυρής τουριστικής βιομηχανίας δισεκατομμυρίων.

Όμως, η ουσία επιστρέφει στην τεχνολογία.

Οι επαφές της ελληνικής πλευράς με ηγέτες της «Big Tech» καταδεικνύουν ότι η χώρα μας επιδιώκει ρόλο στη διαμόρφωση του AI οικοσυστήματος.

Το πολιτικό μήνυμα είναι η αποτροπή ενός νέου “ψηφιακού χάσματος” .

Η Ελλάδα επιχειρεί να λειτουργήσει ως γεφυροποιός: Από τη μία εκπροσωπεί το αυστηρό, ασφαλές ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και από την άλλη κατανοεί την ανάγκη του Παγκόσμιου Νότου για ταχεία ανάπτυξη και εκδημοκρατισμό των τεχνολογιών αιχμής.

Ο συνδυασμός του παγκόσμιου τεχνολογικού παλμού του India-AI Impact Summit με τον ελληνο-ινδικό «γάμο» συμφερόντων, δίνει ένα δείγμα της σύγχρονης γεωπολιτικής.

Τα κράτη που θα πρωταγωνιστήσουν αύριο είναι αυτά που μπορούν να συνδέσουν την εκπαίδευση γλωσσικών μοντέλων με τις τουριστικές ροές, και τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών με τους εμπορικούς ναυτιλιακούς δρόμους του IMEC.

Η Ελλάδα, στο Νέο Δελχί, δείχνει να αντιλαμβάνεται πλήρως αυτό το νέο αφήγημα, διεκδικώντας να είναι η φυσική γέφυρα μεταξύ της ινδικής τεχνολογικής έκρηξης και της ευρωπαϊκής αγοράς.

