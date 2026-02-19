Συνάντηση Μητσοτάκη με Μ. Κράτσιο στην Ινδία: Συζήτηση για προοπτικές συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Ινδία, στο περιθώριο του AI Impact Summit, με τον Βοηθό του Ντόναλντ Τραμπ και διευθυντή του γραφείου επιστήμης και τεχνολογικής πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και η προστασία των ανήλικων στο διαδίκτυο.

Η… είδηση που προέκυψε από αυτή τη συνάντηση, είναι ότι ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προοπτική δημιουργίας από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία.

