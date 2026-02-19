search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 12:14
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 10:44

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μ. Κράτσιο στην Ινδία: Συζήτηση για προοπτικές συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας 

19.02.2026 10:44
mitsotakis 5551- new

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Ινδία, στο περιθώριο του AI Impact Summit, με τον Βοηθό του Ντόναλντ Τραμπ και διευθυντή του γραφείου επιστήμης και τεχνολογικής πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και η προστασία των ανήλικων στο διαδίκτυο.

Η… είδηση που προέκυψε από αυτή τη συνάντηση, είναι ότι ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προοπτική δημιουργίας από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης ή… «ακυβέρνητο καράβι» – Επικοινωνιακή στρατηγική διλημμάτων με το βλέμμα στα άλυτα προβλήματα

Λαζαρίδης κατά ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΑ: «Λέτε για τη ΝΔ, αλλά, όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου, είστε στο κάδρο» – Μάντζος: «Θα μας κάνετε εσείς μαθήματα εντιμότητας;»

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fokia new
ΕΛΛΑΔΑ

Φώκια κάνει μπάνιο στην Τήνο: Δείτε τα.. παιχνίδια της στο λιμάνι

prigipas-andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επσταϊν: Συνελήφθη ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

kaisariani-234
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 – «Ήμουν 10 χρονών ανεβασμένος στη μάντρα και είδα τα πάντα»

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Δεν μας προβληματίζει ένα κόμμα Τσίπρα, θα έχει χαμηλά ποσοστά – Το ΠΑΣΟΚ θα πάει αυτόνομο στις εκλογές

ragiou-akylas-new
LIFESTYLE

Νατάσα Ράγιου: «Δεν το πιστεύω ότι θα στείλουμε τέτοιους στίχους στη Eurovision – Νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολιτιστικό κατήφορο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» - Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 12:13
fokia new
ΕΛΛΑΔΑ

Φώκια κάνει μπάνιο στην Τήνο: Δείτε τα.. παιχνίδια της στο λιμάνι

prigipas-andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επσταϊν: Συνελήφθη ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

kaisariani-234
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 – «Ήμουν 10 χρονών ανεβασμένος στη μάντρα και είδα τα πάντα»

1 / 3