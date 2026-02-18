ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κόστος του σκανδάλου – Τα πρόστιμα στην ΕΕ, τι έδειξαν οι έλεγχοι και η νέα δικογραφία

Πέρα από το 1,86 εκατ. ευρώ των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της περιόδου 2020-2022, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με δημοσιονομικές κυρώσεις «μαμούθ» που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες. Τα οικονομικά στοιχεία αποκαλύπτουν μια ζοφερή πραγματικότητα για τον αγροτικό κλάδο.

Τα Πρόστιμα της Ε.Ε. και η Δημοσιονομική Διόρθωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνοντας συστημικές αδυναμίες στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέβαλε στην Ελλάδα πρόστιμα που συνολικά αναμένεται να ξεπεράσουν τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα:

• 415 εκατ. ευρώ αφορούν οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις για την περίοδο 2016-2023.

• Επιβλήθηκε οριζόντια περικοπή 5% σε όλες τις μελλοντικές άμεσες ενισχύσεις, ενώ για το πρόγραμμα των νέων αγροτών (2018-2020), η περικοπή φτάνει το 10%.

• Μόνο για τα έτη 2021 και 2022, οι απώλειες από στρεμματικές ενισχύσεις που καταλογίστηκαν αγγίζουν τα 155 εκατ. ευρώ.

Η Διαδικασία Ανάκτησης (Recoveries)

Τα ποσά που εισπράχθηκαν παράνομα δεν αποτελούν απλώς λογιστική απώλεια. Ο μηχανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ενεργοποιήσει τη διαδικασία ανάκτησης:

• Συμψηφισμός: Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα αφαιρούνται αυτόματα από μελλοντικές επιδοτήσεις των παραβατών.

• Βεβαίωση στην Εφορία: Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν μελλοντικές απαιτήσεις από τον παραγωγό, το χρέος διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο.

Ο Αντίκτυπος στον πραγματικό Αγρότη

Το οικονομικό σκάνδαλο προκαλεί μια αλυσιδωτή αντίδραση στην αγορά:

• Έλλειμμα Ρευστότητας: Η καθυστέρηση των πληρωμών λόγω των ερευνών στερεί από την αγορά περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως.

• Κίνδυνος παγώματος κονδυλίων : Η Ε.Ε. έχει προειδοποιήσει με πλήρη αναστολή των πληρωμών αν δεν εφαρμοστεί το νέο «Σχέδιο Δράσης» για τη διαφάνεια του Οργανισμού.

Το κόστος του σκανδάλου δεν επιβαρύνει μόνο τους επίορκους, αλλά το σύνολο των φορολογουμένων, καθώς τα πρόστιμα της Ε.Ε. καλύπτονται τελικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, στερώντας πόρους από την παιδεία, την υγεία και τις πραγματικές αγροτικές υποδομές.

Τα «μαθηματικά» της κατάχρησης

Σύμφωνα με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία εξέτασε 372 φακέλους αιτήσεων, το μέγεθος της ζημιάς για το δημόσιο ταμείο και τους πόρους της Ε.Ε. είναι δυσθεώρητο. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά —χρήματα δηλαδή που κατέληξαν σε μη δικαιούχους— όπως είπαμε αγγίζουν το 1.860.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από κλιμάκια των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟΚ/ΔΑΟ) και των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ, «ξεκλείδωσαν» εξωφρενικές περιπτώσεις απάτης:

• Κρήτη: Από τις 500.000 κυψέλες που δηλώνονταν ως βιολογικές, μόνο οι 180.000 (ποσοστό μόλις 36%) πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

• Τρίκαλα: Καταγράφηκαν κτηνοτρόφοι «φαντάσματα». Χαρακτηριστικά, παραγωγός δήλωνε 635 μοσχάρια βιολογικής εκτροφής ενώ κατείχε μόλις 135. Άλλος δήλωνε 175 ζώα χωρίς να έχει ούτε ένα, έχοντας μάλιστα «περάσει» επιτυχώς προηγούμενο έλεγχο του Οργανισμού.

• Άλλες Περιπτώσεις: Κτηνοτρόφοι που δήλωναν εκατοντάδες ζώα (92, 400, 600) είτε δεν διέθεταν ούτε ένα, είτε απέφευγαν συστηματικά να παρουσιαστούν στους ελέγχους.

Το «Ελληνικό FBI» και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Την ίδια ώρα όμως η υπόθεση παίρνει νέα τροπή καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε πρόσφατα στην Οικονομική Αστυνομία («ελληνικό FBI») πλήθος καταγεγραμμένων συνομιλιών της περιόδου 2021-2022. Το υλικό αυτό αναμένεται να ρίξει φως στις διασυνδέσεις μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων και ιδιωτών.

Πολιτικές προεκτάσεις

Το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στο Κοινοβούλιο. Η δεύτερη δικογραφία που διαβιβάζεται στη Βουλή περιλαμβάνει ονόματα βουλευτών που φέρονται να έχουν καταγραφεί στις συνομιλίες ή να εμπλέκονται στη διαχείριση της περιόδου. Το ερώτημα που ζητά απάντηση είναι αν υπήρξε πολιτική κάλυψη στις «τρύπες» του συστήματος ελέγχου που επέτρεψαν τη ροή εκατομμυρίων σε εικονικές εκτροφές.

