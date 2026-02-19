Την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη αποφάσισε η Ολομέλεια, μετά τη σημερινή συζήτηση της υπόθεσης, με 169 υπέρ, 73 κατά και 10 «παρών». Συγκεκριμένα, την άρση ασυλίας υπερψήφισαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, με το δεύτερο να επικαλείται λόγους αρχής, ενώ «παρών» ψήφισε η Ελληνική Λύση.

Για την «πιο χυδαία από όλες» τις άρσεις ασυλίας που έχουν γίνει σε βάρος του από τη Νέα Δημοκρατία από το 2019 και μετά – μέτρησε 13 τον αριθμό – έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για την παραπομπή του από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Η υπόθεση αφορά μηνυτήρια αναφορά του Σταμάτη Πουλή για την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ και συγκεκριμένα αφορά την κατηγορία της «ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς».

Ο Βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στην ελληνική δικαιοσύνη είπε πως «είναι ο θεσμός που είναι ο πιο βαριά άρρωστος».

Παραθέτοντας το ιστορικό ανέφερε πως πρόκειται για την γνωστή υπόθεση των 22 διορισμών Άδωνι Γεωργιάδη «που ένα μεικτό κλιμάκιο ελεγκτών, ένα συμβούλιο πλημμελειοδικών κι ένα Συμβούλιο Εφετών τα δύο τελευταία επί ΝΔ παρέπεμψαν τη γνωστή συμμορία του ΚΕΕΛΠΝΟ, τους τέσσερεις αυτούς, (…), να δικαστούν για κακούργημα εις βάρος του Δημοσίου για διασπάθιση ποσού 250.000 ευρώ».

Επικαλέστηκε την αγόρευση του εισαγγελέα ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι δηλαδή «από τους 22 οι 13 ήταν μετακλητοί στο γραφείο του Γεωργιάδη» και «βρίσκονται δικαστές που λένε ότι το να υπογράφεις μισθοδοτικές καταστάσεις παρανόμως προσληφθέντων δεν είναι αδικοπραξία». Σημείωσε ότι η δική του εμπλοκή αφορά στο ότι ανακάλυψε την υπόθεση, κατά την εκδίκαση της οποίας, όπως κατήγγειλε, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε δύο φορές στο δικαστήριο –«για να καταλάβετε την τραμουντάνα που τους είχε πιάσει». «Αυτός;» διερωτήθηκε, «δεν έκανε αθέμιτη επιρροή στο δικαστήριο;».

Κλείνοντας, απευθυνόμενος στους βουλευτές της πλειοψηφίας ρώτησε, «Καταλαβαίνετε τι ψηφίζετε»; Και πρόσθεσε πως η πλειοψηφία έχει ξύσει τον πάτο του βαρελιού στην ανατίναξη του δικαιϊκού συστήματος».

Παππάς: Δημιουργείτε επικίνδυνο προηγούμενο

Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ο οποίος σημείωσε ότι οι βουλευτές «δεν καλούμαστε να κρίνουμε τις πολιτικές του απόψεις και το ύφος» του Παύλου Πολάκη, και πως δεν έχει καμία σημασία αν το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι σκάνδαλο ή όχι.

«Δε μιλάμε για αυτό», είπε, «Μιλάμε για το εάν βουλευτής του κοινοβουλίου θα πάει στα δικαστήριο όχι επειδή κατέθεσε άποψη αλλά επειδή κατέθεσε ενόρκως ενώπιον της δικαιοσύνης. Καταλαβαίνετε τι προηγούμενο δημιουργείται αν το κοινοβούλιο άρει την ασυλία του Πολάκη;».

Τζανακόπουλος: Νομικός παραλογισμός- Πολιτικό το κίνητρο

Τον Παύλο Πολάκη υπερασπίστηκε και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από την Νέα Αριστερά, ο οποίος ανέφερε πως το αίτημα για άρση ασυλίας του βουλευτή με την κατηγορία της απόπειρας άσκησης αθέμιτη επιρροής στη δικαιοσύνη επειδή κατέθεσε ενόρκως στο Δικαστήριο, είναι «νομικός παραλογισμός» που αποδεικνύει ότι «η μήνυση αυτή έχει πολιτικό κίνητρο». Ψηφίστε, αν τολμάτε, κατά συνείδηση», είπε κλείνοντας. Εισαγωγικά ανέφερε πως «ό,τι και να λέμε όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ αποτέλεσε θηριώδες οικονομικό σκάνδαλο, το ξέρετε και το ξέρουμε». Και υπογράμμισε ότι ανεξαρτήτως της άποψης που έχει ο καθένας για τον βουλευτή Χανίων, ήταν αυτός που «ανακάλυψε χιλιάδες έγγραφα του ΚΕΕΛΠΝΟ, όχι κρυμμένα, χτισμένα στα υπόγεια, με γυψοσανίδες και τούβλα»

Μάντζος: Υπέρ της άρσης… «από θέση αξιακή»

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Δημήτρη Μάντζου, επέμεινε στη στάση που έλαβε και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, υπέρ της άρσης, λέγοντας πως το κόμμα του τηρεί αυτή τη στάση «από θέση αξιακή» στεκόμενοι στα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος, «δεν μπαίνουμε στην ουσία της υπόθεσης». Ο Δημήτρης Μάντζος αναγνώρισε ότι υπάρχει μια βιομηχανία μηνύσεων με χαρακτήρα SLAPP και σε αυτό το «ευρύτερο πλαίσιο έχει δίκιο ο κ. Πολάκης στους ισχυρισμούς του». Ωστόσο, κατέληξε, υποστηρίζοντας τελικά την άρση, πως «η επανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών θα έρθει μέσα από τη δική μας πολιτική πρακτική, και το παράδειγμα και την εμπιστοσύνη που θα δείξουμε στους θεσμούς της πολιτείας». Παρέπεμψε δε και στην δική του περίπτωση όπου μία εβδομάδα πριν ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του μετά από καταγγελία του Β. Στίγκα. «Ας κρατήσουν όλο το στίγμα και όλη τη σκιά πάνω τους οι βουλευτές της ΝΔ» επισήμανε.

Κωνσταντοπούλου: SLAPP δίωξη

Για επίορκους δικαστικούς λειτουργούς έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος της τοποθέτησής της αναφέρθηκε στη δίκη των Τεμπών. Επέμεινε στη θέση της για «στημένη δίκη» καθώς και ότι δεν έγινε κλήρωση στη Λάρισα και κατήγγειλε και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων την οποία μαζί με τους δικαστές και τους ανακριτές της υπόθεσης τους χαρακτήρισε «εξαπτέρυγα της ΝΔ». Ως προς το Θέμα του ΚΕΕΛΠΝΟ έκανε λόγο για υπόθεση «ακραίας εργαλειοποίησης και «SLAPP δίωξης».

Λαζαρίδης: Το θέμα δεν ήταν η κατάθεση αλλά οι αναρτήσεις με επιθέσεις σε δικαστικούς

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, αφού εγκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ για ότι κάνει μαθήματα Δικαιοσύνης στη ΝΔ όταν εκπροσωπείται από τον καταδικασμένο με 13- 0 στο Ειδικό δικαστήριο Νίκο Παππά, ανέφερε πως η μήνυση Πουλή, δεν αφορά την ένορκη κατάθεση Πολάκη στο δικαστήριο, αλλά τις αλλεπάλληλες αναρτήσεις του με επιθέσεις στους δικαστές της συγκεκριμένης υπόθεσης. «Δεν είναι ότι κατέθεσε ενόρκως το πρόβλημα» αλλά «οι συνεχείς αναρτήσεις γι’ αυτή την υπόθεση εναντίον των δικαστών». «Αυτές οι επιθέσεις, ναι, θεωρούνται επιρροή στους δικαστές. Θα πρέπει να σκέφτεστε πριν γράφετε και πριν μιλάτε» συνέστησε.

