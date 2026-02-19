Εκτός κούρσας για τον Δήμο της Αθήνας η Ζαχαράκη – Τι αποκάλυψε η ίδια

Την έκλεισε τη συζήτηση για τον δήμο της Αθήνας η Σοφία Ζαχαράκη. Η υπουργός Παιδείας μιλώντας στον Real fm το πρωί της Πέμπτης (Χατζηνικολάου/Δελλατόλας) απάντησε για τα κυκλοφορούν περί μίας υποψηφιότητά της στις δημοτικές εκλογές του 2028.

«Ούτε πρόταση έχω, ούτε πρόθεση» είπε κατηγορηματικά, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει στο πεδίο της Βουλής και φυσικά στην εκλογική της περιφέρεια, στην Ανατολική Αττική.

Λογικό το βρίσκω πάντως, που ακόμα η ΝΔ δεν έχει καν «σορτ λιιστ» για τον δήμο της Αθήνας. Πρώτα θα γίνουν οι εκλογές και θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα και μετά θα δουν όσοι πρέπει και ενδιαφέρονται να δουν…

Διαβάστε επίσης:

Το «καρφί» του Νίκου Ρωμανού για τις δικαστικές εμπλοκές πράσινων στελεχών

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του Παύλου Μαρινάκη στο Νέο Ψυχικό (Photos)

Βενιζέλος για Μανιτάκη: Είχε το θάρρος να αναλάβει υπουργική ευθύνη στην καρδιά της οικονομικής κρίσης