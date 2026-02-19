search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 10:53
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

19.02.2026 09:55

Το «καρφί» του Νίκου Ρωμανού για τις δικαστικές εμπλοκές  πράσινων στελεχών

19.02.2026 09:55
Ρωμανός: Αισχρή η ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ο χώρος των καλλιτεχνών αριστεροκρατείται - Media

«Φαρμάκι» έσταξε χθες το βράδυ ο διευθυντής ψηφιακών μέσων του Μεγάρου Μαξίμου, Νίκος Ρωμανός, για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο ΠΑΣΟΚ.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Action 24 «Πίσω από τις γραμμές», απέδειξε πως η επικοινωνιακή τακτική του στενού μαρκαρίσματος στη Χαριλάου Τρικούπη όχι απλώς καλά κρατεί, αλλά εντείνεται, με φόντο τον πρόσφατο θόρυβο γύρω από δικαστικές περιπέτειες στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Εκεί λοιπόν που η τηλεοπτική συζήτηση είχε ανάψει, ο κ. Ρωμανός πέταξε την ατάκα της βραδιάς.

«Λέτε ότι έχετε 12 χρόνια να κυβερνήσετε και παρ’ όλα αυτά, όποια πέτρα κι αν σηκώσουμε, υπάρχει κάποιο στέλεχός σας πίσω από σκάνδαλο. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα συνέβαινε αν κυβερνούσατε κιόλας!».

Το αιχμηρό σχόλιο αποτελεί μια ξεκάθαρη αποτύπωση της κεντρικής στρατηγικής της ΝΔ που θέλει να κόψει τον αέρα της ανανέωσης που προσπαθεί να εκπέμψει το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας στους κεντρώους ψηφοφόρους παθογένειες του παρελθόντος.

