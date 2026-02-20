Ο Φυτόπουλος και οι κανονιοβολισμοί Δένδια από το… Βραχώρι

Μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή του Νίκου Δένδια να πάει σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ στο Αγρίνιο – και να ρίξει τις «βόμβες» για τα άσχημα ποσοστά, που καταγράφει η κυβέρνηση στα γκάλοπ.

Ένας από τους δύο, τρεις πιο στενούς συνεργάτες του είναι ο Αγρινιώτης Γιάννης Φυτόπουλος, κορυφαίο στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, αλλά και κομμένος στο τελευταίο συνέδριο της Οργάνωσης – με εντολή «άνωθεν», όπως είχε ειπωθεί τότε.

Ο Φυτόπουλος λοιπόν τα οργάνωσε όλα – και μάλλον τα οργάνωσε καλά, αν δει κανείς το πολυπληθές ακροατήριο του υπουργού Άμυνας στην κοπή πίτας. Λογικό λοιπόν, ένα τέτοιο θερμό ακροατήριο να εκπνεύσει τον Δένδια για να αρχίσει τους κανονιοβολισμούς από το… μακρινό Βραχώρι.

