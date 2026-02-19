Καρφί Δένδια για δημοσκοπήσεις: «Δεν μας αξίζουν τα ποσοστά αυτά»

Αναστάτωση στο Μέγαρο Μαξίμου προκάλεσε ο Νίκος Δένδιας, καθώς στην ομιλία του στο Αγρίνιο εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις.

«Έχω λοιπόν αγωνία, αγωνία μεγάλη, βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, όχι της παράταξης, να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια. Άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τρία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό, που μας αξίζει», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

«Πιστεύω βαθιά σε αυτή την παράταξη. Πιστεύω στον ρόλο της και στον χαρακτήρα της και στις αξίες της. Και για να εξηγούμαστε, γιατί ακούγονται πολλά, ιδίως από αυτούς που μας κατηγορούν: Φίλες και φίλοι Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, εμείς είμαστε λαϊκό κόμμα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό», σχολίασε όλο νόημα.

Ενόψει συνεδρίου ζήτησε ακόμα να συζητηθεί πως η Νέα Δημοκρατία θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης. «Αυτή η διαδικασία είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης», σημείωσε.

Ολόκληρη η ομιλία

«Φίλες και φίλοι, ξέρετε, όταν είπα σε διάφορους Υπουργούς ότι θα έρθω να μιλήσω εδώ στο Αγρίνιο, με κοίταξαν λίγο περίεργα. Τους ρώτησα, «γιατί;». Και μου λένε «μα στο Αγρίνιο δεν γίνονται συγκεντρώσεις, δεν μαζεύεται ο κόσμος». Λοιπόν, νομίζω ότι όταν τους δείξω τη φωτογραφία από το τι έγινε απόψε εδώ, θα καταλάβουν πόσο λάθος ήταν και σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό.

Φίλες και φίλοι, δεν θα σας κουράσω. Θέλω να εκμεταλλευτώ τον χρόνο της παρουσίας μου για να μου επιτρέψετε να σφίξω το χέρι της καθεμιάς και του καθενός από εσάς. Αυτό για εμένα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από τους λόγους και τους πανηγυρικούς.

Αλλά, θέλω να σας πω μερικά πράγματα, γιατί νοιώθω πάντα, για αυτή την παράταξη, ότι είναι το σπίτι μου, το σπίτι μας. Διότι, ξέρετε, λένε διάφοροι, παλιά λένε ότι το είπε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, ότι όποιος νέος δεν ήταν αριστερός κτλ κτλ. Εγώ λοιπόν, να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός. Πάντα νεοδημοκράτης ήμουν από μικρό παιδί και ξέρετε, έχω και αυτό το όνομα που με κυνηγάει, Νίκος Δένδιας. Τα αρχικά μου είναι ΝΔ, Νέα Δημοκρατία. Και τη γυναίκα μου, όπως ξέρετε, τη λένε Δάφνη, πάλι ΝΔ, Νίκος – Δάφνη! Λοιπόν, αυτό με το Ν. Δ. όλη μου τη ζωή.

Θέλω όμως να σας πω επίσης, ότι έχω, κύριε Πρόεδρε, απεριόριστο σεβασμό για αυτό που κάνετε. Γιατί σε αυτή την παράταξη μεγάλωσα. Είμαι από μικρό παιδί στην ΟΝΝΕΔ, στη ΔΑΠ, στη Βουλή, στην Κυβέρνηση. Είδα και υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς μας. Προσέφερα ό,τι μπορούσα στην παράταξη. Πιστεύω βαθιά σε αυτή την παράταξη. Πιστεύω στον ρόλο της και στον χαρακτήρα της και στις αξίες της. Και για να εξηγούμαστε, γιατί ακούγονται πολλά, ιδίως από αυτούς που μας κατηγορούν: Φίλες και φίλοι Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, εμείς είμαστε λαϊκό κόμμα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι, δεν είμαστε το κόμμα του κεφαλαίου και δεν μπορούν να μας ετεροπροσδιορίζουν.

Είμαστε αυτό που μας έκανε ο ιδρυτής μας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και αυτό που μας έκανε η ιδρυτική μας διακήρυξη.

Εμείς είμαστε δίπλα στον άνθρωπο του μόχθου, δίπλα στη μεσαία τάξη, δίπλα σε αυτόν που σηκώνεται το πρωί για να κερδίσει το μεροκάματο, δίπλα στον μισθωτό, δίπλα στον συνταξιούχο, δίπλα στο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, δίπλα στο στέλεχος των Σωμάτων Ασφαλείας, δίπλα σε αυτόν που αγωνιά για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό είμαστε και αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η Νέα Δημοκρατία παύει να έχει λόγο ύπαρξης.

Θέλω όμως εδώ, επειδή εδώ είμαστε οικογένεια, να συμμεριστώ μια αγωνία μου μαζί σας.

Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Μια παράταξη σύνθεσης. Ξεκινάει από το δημοκρατικό άκρο της δεξιάς παράταξης και φτάνει και συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του Κέντρου. Έχει καταγράψει στην πορεία της ιστορικές νίκες ως παράταξη. Δεν θα πάω πίσω στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο περήφανο 54%. Έχουμε όμως πάει και στο 49% του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στο 47% του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έχουμε πάει και στην θριαμβευτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2023, με σχεδόν 41%.

Έχω λοιπόν αγωνία, αγωνία μεγάλη, βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, όχι της παράταξης, να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια. Άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τρία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό, που μας αξίζει.

Επιστροφή στις αξίες της ΝΔ

Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος παράταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ορθότατα έχει εκκινήσει μια διαδικασία συνεδρίου που θα γίνει τον Μάιο. Αυτή η διαδικασία είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης. Αν θέλετε, στο εύρος που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη θριαμβευτική νίκη του 2023 και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει μεταξύ μας μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων. Τι δεν κάνουμε σωστά; Τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα; Πού πρέπει να επανέλθουμε στις αξίες μας και στις αρχές μας, σ’ αυτό που είμαστε, στο DNA μας, στο γενετικό μας υλικό, ώστε να μπορέσουμε το 2027, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να είμαστε πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Διότι φίλες και φίλοι, αν σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος Πρωθυπουργός, σας λέω το αυτονόητο. Εάν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει σοβαρή κυβερνητική πρόταση για τον τόπο, σας λέω το αυτονόητο. Αν σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια Κυβέρνηση από εξαιρετικούς Υπουργούς, σας λέω το αυτονόητο.

Πίσω στα όρια της παράταξης

Όμως όλα αυτά τα τρία αυτονόητα και πολλά άλλα, κάνουν ένα ετερονόητο. Γιατί δεν είμαστε στα όρια της παράταξης; Αυτό πρέπει να το απαντήσουμε και όχι να το απαντήσουμε μεταξύ μας. Πρέπει να το απαντήσουμε στην ελληνική κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε πάλι εκεί.

Έρχομαι τώρα να σας πω δύο κουβέντες για το συνταγματικό καθήκον που ο Πρωθυπουργός μου ανέθεσε και αναφέρομαι στα καθήκοντα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ζωντανή απειλή

Φίλες και φίλοι, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γενικά στην Άμυνα του τόπου, ξεκινάμε από μια βασική και θεμελιώδη αρχή, ότι η Πατρίδα μας, εν αντιθέσει με πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντιμετωπίζει ζωντανή, υπαρκτή και διακηρυγμένη απειλή. Απειλή πολέμου. “Casus belli”.

Δεν υπάρχει ούτε μία άλλη χώρα στον πλανήτη κατά της οποίας γειτονική χώρα να έχει εκδώσει με απόφαση του κοινοβουλίου της, της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, απειλή πολέμου. Δεν υπάρχει. Καμία. Δεν λέω για όλα τα άλλα περίεργα, τα Τουρκολιβυκά ανύπαρκτα μνημόνια, τις NAVTEX κάθε λίγο και λιγάκι, τις γαλάζιες πατρίδες, τα πράσινα άλογα. Απειλή πολέμου!

Απέναντι σε αυτή την απειλή υπάρχει ένας θεσμός, ο οποίος εγγυάται την ασφάλεια της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Εγγυάται τα συνταγματικά όρια του Ελληνισμού, τα όρια της ελληνικής επικράτειας, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτός ο θεσμός είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας.

Αυτές οι Ένοπλες Δυνάμεις, σε αυτή τη συγκυρία, κυρίες και κύριοι, στον 21ο αιώνα, για να επιτελέσουν τη συνταγματική τους αποστολή απέναντι στην καθεμία και στον καθένα από εσάς, πρέπει να αλλάξουν συνολικά. Γιατί οι καιροί αλλάζουν. Ζούμε μια επανάσταση στην Άμυνα. Πρέπει λοιπόν, γιανα μην μπω σε λεπτομέρειες, διότι δεν είναι ο χρόνος κατάλληλος, να τα αλλάξουμε όλα και αυτό κάνουμε.

Αυτό κάνει αυτή η Κυβέρνηση και αυτή την τιμή έχω στους ώμους μου. Την έχουμε ονομάσει «Ατζέντα 2030», γιατί θα ολοκληρωθεί το 2030. Και έχει ένα πολύ πρακτικό και σαφές εργαλείο που λέγεται «Ασπίδα του Αχιλλέα», που είναι μια ολιστική προσέγγιση απέναντι στην ανάγκη άμυνας της χώρας.

Και γιατί τη βγάλαμε «Ασπίδα του Αχιλλέα»; Γιατί η ασπίδα του μυθολογικού ήρωα, αυτή που του έδωσε η μητέρα του η Θέτιδα, όταν ο Έκτορας πήρε την ασπίδα του Πάτροκλου αφού τον σκότωσε, η δεύτερη, λοιπόν, ασπίδα είχε πέντε διαφορετικά στρώματα. Και υπάρχουν πέντε διαφορετικά πεδία μάχης πια ή πιθανά πεδία μάχης μακριά το κακό. Η στεριά, η θάλασσα, ο αέρας, το διάστημα και ο κυβερνοχώρος. Πρέπει η Πατρίδα μας λοιπόν να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις της από ένα σύστημα όπλων και ανθρώπων σε μια μηχανή γνώσης, καινοτομίας, επεξεργασίας της πληροφορίας, ταχύτατης απόκρισης, με ενσωμάτωση στελεχών, με πάρα πολύ ψηλές δυνατότητες και πάρα πολύ ψηλές ικανότητες. Αυτό κάνουμε.

Αλλά επίσης, θα μου επιτρέψετε να σας πω, για να τελειώσω και το κομμάτι του τι κάνουμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι δημιουργούμε και κάτι που το θεωρούμε ένα ενάρετο παράδειγμα. Γιατί λέω ένα ενάρετο παράδειγμα; Γιατί πιστεύω, πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να το μεταφέρουμε στην κοινωνία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και να αποτελέσει ένα δείγμα για το πώς μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε συνολικά τα πράγματα και να δώσουμε ένα υπόδειγμα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην κοινωνία.

Ζείτε όλοι και μάχεστε όλοι στην καθημερινότητα. Ξέρετε όλοι ότι το πρώτο πρόβλημα στην Πατρίδα μας, το πρώτο πρόβλημα, είναι η μεγάλη αξία πια του να βρεις ένα σπίτι, μια στέγη, να στεγάσεις την οικογένειά σου.

Μου λέγανε όταν έγινα Υπουργός, ιδίως μου τα λέγανε τα κόμματα της Αριστεράς, «δώσε επίδομα ενοικίου στα στελέχη που μεταθέτεις». Δεν κάναμε αυτό. Κάνουμε ακριβώς το ανάποδο. Δίνουμε σπίτια. Έχουμε το μεγαλύτερο Οικιστικό Πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην νεότερη Ελλάδα από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. 10.600 καινούρια σπίτια και 7.000 τα οποία εκσυγχρονίζουμε. Το σύνολο των αναγκών, κάθε στέλεχος την ώρα που μετατίθεται, να παίρνει ένα κλειδί. Αλλά γιατί σας το λέω αυτό; Σας το λέω γιατί το οικιστικό αντιμετωπίζεται με αύξηση της προσφοράς, όχι με επιδοματική πολιτική που αυξάνει τη ζήτηση. Αυτό το καταλαβαίνει και πρωτοετής οικονομικών επιστημών.

Το δεύτερο μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζουμε, πρώτο σε όλες τις μετρήσεις, είναι η ακρίβεια. Εμείς τι κάνουμε; Τροποποιούμε τα πρατήρια των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε το καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας να είναι 10-15% πιο φθηνό, μεσοσταθμικά, ίσως και 20% από ό,τι υπάρχει στην αγορά, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτήν την ακρίβεια.

Το τρίτο που κάνουμε είναι καλύτερους μισθούς. Αλλά πώς καλύτερους μισθούς; Όχι με το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου, δηλαδή από τα φορολογικά βάρη και τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από εξοικονομήσεις που κάναμε μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Με τις συγχωνεύσεις των στρατοπέδων, γλιτώσαμε 165 εκατομμύρια ευρώ. Και επίσης, υπογεννητικότητα. Φτιάχνουμε καινούριες μαιευτικές κλινικές. Φτιάχνουμε καινούριους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Και στηρίζουμε την τρίτη ηλικία. Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Γηροκομεία. Ένα συνολικό πακέτο το οποίο μπορεί να αντιγραφεί στην ελληνική κοινωνία, και να δώσει μια πραγματικότητα διαφορετική και πολύ καλύτερη.

Έρχομαι τώρα, αφού τα τελειώσαμε τα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να πούμε τα δικά μας εδώ. Φίλες και φίλοι την Αιτωλοακαρνανία την ξέρω καλά. Τον τόπο σας τον ξέρω και τον αγαπάω. Όπως ξέρετε είμαι από την Κέρκυρα. Έχω περάσει άπειρες φορές. Έχω σταματήσει άπειρες φορές. Έχω φάει άπειρες φορές στα εστιατόριά σας. Έχω περιηγηθεί άπειρες φορές στις πόλεις, στα χωριά, τις κωμοπόλεις της Αιτωλοακαρνανίας.

Και σας το λέω με το μάτι της αγάπης, αλλά και με το μάτι του αντικειμενικού παρατηρητή, είσαστε ο μεγαλύτερος νομός στην Ελλάδα, αλλά είστε και ένας ευλογημένος τόπος. Αλλά είσαστε ένας ευλογημένος τόπος που έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του για να φτάσει εκεί που του πρέπει. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σενάριο αναπτυξιακής «έκρηξης» για την Αιτωλοακαρνανία, για να σας αποδοθούν αυτά που μπορείτε και δικαιούστε.

Έχετε τεράστιο θαλάσσιο μέτωπο στο Ιόνιο. Όπως ξέρετε το Ιόνιο είναι ακριβώς εκεί που υπάρχει ο θαλάσσιος τουρισμός. Στο Αιγαίο δεν τολμάς να βγεις με ιστιοφόρο. Με τους αέρηδες που έχει αν δεν ξέρεις καλά, κινδυνεύεις να πάρεις το σκάφος σε κάποιο κορφοβούνι. Όλες οι φλοτίλες είναι στο Ιόνιο. Χρειάζεται λοιπόν εδώ, να δημιουργήσουμε υποδομές, μαρίνες, χώρους υποδοχής. Έχετε ορεινούς όγκους. Έχετε λίμνες. Έχετε καλλιέργειες οι οποίες χρειάζονται ένα σενάριο για να μπούνε στον 21ο αιώνα. Οι άνθρωποι πια δεν καπνίζουν όπως κάπνιζαν. Τα καπνά δεν μπορεί να είναι η λύση στον 21ο αιώνα.

Αλλά επίσης, έχετε μια περήφανη ιστορική παράδοση. Σε λίγες μέρες θα είμαι πάλι εδώ κοντά σας, στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, για τα 200 χρόνια από την Έξοδο. Ποια άλλη πόλη στην Ελλάδα, ποιος άλλος τόπος στον πλανήτη μπορεί να περηφανευτεί για κάτι τέτοιο; Ποιος άλλος τόπος;

Είναι ο τόπος που επέλεξε να έρθει και να πεθάνει ο μεγαλύτερος ρομαντικός ποιητής της γενιάς του. Ένας από τους μεγαλύτερους του 19ου αιώνα, ο Λόρδος Μπάιρον. Όλα αυτά είναι δικά σας περιουσιακά στοιχεία, δικά σας και των παιδιών σας.

Τέλος η θητεία αγγαρεία

Φίλες και φίλοι, τι μπορώ να κάνω εγώ ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ως Υπουργός της Κυβέρνησης Μητσοτάκη; Μπορώ να κάνω δύο πράγματα: Το ένα γίνεται, το άλλο θα σας το υποσχεθώ αμέσως μετά, κύριε Δήμαρχε Αγρινίου, κύριε Περιφερειάρχα. Το πρώτο, αφορά το Κέντρο στο Μεσολόγγι. Έχουμε αλλάξει τη θητεία, τελείως. Οι περισσότεροι από εμάς εδώ, αναφέρομαι στους άντρες – σιγά-σιγά, βέβαια, θα καλοδεχτούμε και γυναίκες στο στρατό εθελόντριες γιατί γυναίκες στελέχη έχουμε. Αλλά για την ώρα μιλάμε για τους άντρες.

Ξέρετε καλά ότι τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες η θητεία ήταν μια αγγαρεία. Δεν κάναμε τίποτα. Πηγαίναμε στο στρατό. Εγώ όταν πήγα, που ήμουν και Δόκιμος Αξιωματικός, έριξα δύο-τρεις γεμιστήρες, οι απλοί στρατιώτες είναι θέμα αν είχαν ρίξει μία.

Ο γιος μου ήταν στον Έβρο εδώ και λίγους μήνες στρατιώτης. Μου είπε «πάω για βολή, πατέρα». Του είπα «πρώτον, πρόσεχε, μη πυροβολήσεις το πόδι σου. Δεύτερον, μη σκοτώσεις κανένα συνάδελφό σου». Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Εδώ λοιπόν, στο Κέντρο, στο Μεσολόγγι, όπως και σε 6 άλλα σε πρώτο χρόνο και σε 13 συνολικά κέντρα στην Ελλάδα, δημιουργούμε σύγχρονα Κέντρα Εκπαίδευσης.

Και τι εννοώ σύγχρονα Κέντρα Εκπαίδευσης; Κέντρα με εξομοιωτές. Με εξομοιωτές drones. Ο κάθε νέος Έλληνας στρατιώτης θα μαθαίνει να χειρίζεται drone. Εξομοιωτές βολής. Ο κάθε νέος Έλληνας στρατιώτης θα μάθει πρώτα σε εξομοιωτή και μετά σε πεδίο βολής πώς να χειρίζεται πραγματικά το όπλο του. Θα μάθει πώς να είναι ένας κανονικός στρατιώτης. Αλλά αυτό για εσάς, για τον τόπο σας, σημαίνει ότι θα έχετε ένα πολύ σύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης εδώ.

Το δεύτερο, κύριε Δήμαρχε Αγρινίου, έχουμε επιλέξει την αναβάθμιση του αεροδρομίου εδώ, του Αγρινίου.

Είναι πάρα πολύ περίεργο. Ο διάδρομος είναι ένα τεράστιας αξίας αγαθό, ξέρετε, στην Ευρώπη οι διάδρομοι απογειωσης – προσγείωσης για να πάρουν άδεια, είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι όπως στην Αμερική. Στην Αμερική πας και ανοίγεις ένα διάδρομο, όποιος θέλει προσγειώνονται, όποιος θέλει απογειώνεται. Στην Ευρώπη δεν είναι το ίδιο.

Εμείς στην Ελλάδα, για κάποιο περίεργο λόγο, θεωρούμε ότι τα αεροδρόμια που έχουμε μπορούμε να τα ξεχνάμε και να τα αφήνουμε εκεί και να γεμίζουν θάμνους και χόρτα. Θα αναβαθμίσουμε το αεροδρόμιο του Αγρινίου. Θα το μετατρέψουμε και – αυτό θα ήθελα να σας το πει ο αγαπητός μου φίλος πρώην Υφυπουργός μου, τώρα Υπουργός, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης- σε βάση των πυροσβεστικών εναέριων μέσων και θα το μετατρέψουμε και σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας και θα το μετατρέψουμε και σε βάση εκπαίδευσης των drones 2ης και 3ης κατηγορίας της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Τελειώνω, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, πολλά είπαμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά.

Θέλω να σας πω κάτι: Είμαστε στον τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Στον τελευταίο. Το 2027, σύμφωνα με το Σύνταγμα, έχουμε εκλογές.

Πρέπει, λοιπόν, όλοι μαζί, ενωμένοι, αγαπημένοι, να πάμε προς αυτές τις εκλογές. Και εσείς, εδώ στην Αιτωλοακαρνανία, έχετε ένα εξαιρετικό πεδίο δόξας μπροστά σας. Ένα εξαιρετικό πεδίο να εξηγήσετε στην καθεμιά και στον καθένα πολίτη της Αιτωλοακαρνανίας γιατί η καλύτερή του επιλογή, η επιλογή που εγγυάται τη δική του καθημερινότητα αλλά και το μέλλον το δικό του και το μέλλον των παιδιών του, είναι η Νέα Δημοκρατία και ο νυν Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εμείς, όλοι μαζί, θα είμαστε δίπλα σας. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε να φέρουμε εδώ στην Αιτωλοακαρνανία ένα θριαμβευτικό αποτέλεσμα.

Έχετε, ο καθένας και η καθεμιά από εσάς, έχετε ακριβώς το γενετικό υλικό που χρειάζεται. Για αυτό μαρτυρούν οι πρόγονοί σας στους αγώνες του έθνους και του λαού.

Έχετε όμως και δίπλα σας εξαιρετικά στελέχη, όπως τον Κώστα Καραγκούνη, τον συνάδελφό μου Υπουργό. Όπως τον Θανάση Παπαθανάση. Όπως τους Δημάρχους, τον Γιώργο, τον Σπύρο, τον Βασίλη, τον Πρόεδρο τον Σπήλιο Λιβανό. Έχετε ό,τι χρειάζεται. Και θέλω, καταλήγοντας, να σας πω ότι δίπλα σας, να ξέρετε, υπάρχουν άλλοι δύο, εκ των οποίων μόνο ένας είναι στην αίθουσα.

Ο ένας που είναι απών από την αίθουσα αλλά δίπλα σας κάθε στιγμή και πιστεύει στο μέλλον του τόπου σας, είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο δεύτερος που είναι παρών και πιστεύει στο μέλλον του τόπου σας, είναι ο υποφαινόμενος, να με θεωρείτε φίλο σας, να θεωρείτε ότι ο Νίκος Δένδιας είναι πάντα οιονεί Βουλευτής σας.

Να είστε καλά. Ό,τι καλό από την καρδιά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποψινή εκδήλωση!».

