19.02.2026 22:58
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

19.02.2026 19:28

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: «Αν δεν ήταν τα ΜΑΤ εκεί θα με είχαν σκοτώσει»

19.02.2026 19:28
Για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας τοποθετήθηκε εκ νέου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι  «εγώ δεν είμαι συγκρουσιακός τύπος και επιδιώκω τον διάλογο, αλλά σήμερα αυτοί που μου επιτέθηκαν δεν ήθελαν τον διάλογο».

Μάλιστα, στην επισήμανση του Νίκου Χατζηνικολάου, ότι δεν ήταν ωραίες οι εικόνες από τα επεισόδια, αλλά δεν είναι ωραία κι η εικόνα των ΜΑΤ σε Νοσοκομείο, υπογράμμισε, «Αν δεν ήταν τα ΜΑΤ εκεί θα με είχαν σκοτώσει».

Στην συνέχεια ανέφερε ότι, «δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρονται, μάλλον διαμαρτύρονται απλά και μόνο για να διαμαρτύρονται, γιατί είναι κομμουνιστές» και πρόσθεσε, «από την μέρα που ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου της Νίκαιας ανέβηκε από τα 33 στα 58 εκ. ευρώ. Συνολικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έχει αυξηθεί κατά 400 άτομα».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργιάδης, υποστήριξε ότι πριν από τρείς ημέρες, είχε δεχθεί στο γραφείο του αντιπροσωπεία του Συλλόγου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, δηλαδή τα ίδια άτομα που σήμερα του επιτέθηκαν και είχαν συμφωνήσει στο πως θα δοθεί λύση στο επίμαχο αίτημα τους.

ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Βάρη: «Δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί γερανός», λέει η κατασκευαστική εταιρεία

TAFLANIDIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη ο Κώστας Ταφλανίδης – Ζητούμενο η «Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη»

Kairidis-Konstadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου: «Μεγαλώσατε στα πούπουλα, μη μας κάνετε την αντιστασιακή» – «Κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας»

parnassos
ΕΛΛΑΔΑ

Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στον Παρνασσό

6861925
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν: Live η μάχη του Europa League

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» - Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

