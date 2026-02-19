Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: «Αν δεν ήταν τα ΜΑΤ εκεί θα με είχαν σκοτώσει»

Για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας τοποθετήθηκε εκ νέου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «εγώ δεν είμαι συγκρουσιακός τύπος και επιδιώκω τον διάλογο, αλλά σήμερα αυτοί που μου επιτέθηκαν δεν ήθελαν τον διάλογο».

Μάλιστα, στην επισήμανση του Νίκου Χατζηνικολάου, ότι δεν ήταν ωραίες οι εικόνες από τα επεισόδια, αλλά δεν είναι ωραία κι η εικόνα των ΜΑΤ σε Νοσοκομείο, υπογράμμισε, «Αν δεν ήταν τα ΜΑΤ εκεί θα με είχαν σκοτώσει».

Στην συνέχεια ανέφερε ότι, «δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρονται, μάλλον διαμαρτύρονται απλά και μόνο για να διαμαρτύρονται, γιατί είναι κομμουνιστές» και πρόσθεσε, «από την μέρα που ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου της Νίκαιας ανέβηκε από τα 33 στα 58 εκ. ευρώ. Συνολικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έχει αυξηθεί κατά 400 άτομα».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργιάδης, υποστήριξε ότι πριν από τρείς ημέρες, είχε δεχθεί στο γραφείο του αντιπροσωπεία του Συλλόγου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, δηλαδή τα ίδια άτομα που σήμερα του επιτέθηκαν και είχαν συμφωνήσει στο πως θα δοθεί λύση στο επίμαχο αίτημα τους.

