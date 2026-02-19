search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 20:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 18:13

Δένδιας: Τέλος η «θητεία-παρωδία», έχουμε απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας

19.02.2026 18:13
dendias-345

Τις μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία προκειμένου να είναι «μια θητεία με ουσία, μια θητεία η οποία συνιστά ευκαιρία για τον στρατευμένο, για την οικογένειά του, για την αγορά εργασίας, για την πατρίδα μας» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, το ΚΕΝ του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ), στον Αυλώνα Αττικής, ενόψει της κατάταξης της 2026 Α’ ΕΣΣΟ (24-27 Φεβρουαρίου 2026).

Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε για την υλοποίηση των μέτρων της Νέας Θητείας και συνομίλησε με τους Διοικητές των ΚΕΝ και ΣΥΠΟ όλης της χώρας, οι οποίοι παρέστησαν στην επίσκεψη.

Επίσης, παρακολούθησε επίδειξη των διαδικασιών υποδοχής, κατάταξης και εκπαίδευσης της 2026 Α΄ ΕΣΣΟ, εκπαιδευτικές δράσεις, όπως πυρ και κίνηση με πραγματικά πυρά, επίδειξη εξομοιωτών ΣμηΕΑ και εξομοιωτή βολής φορητού οπλισμού.

Επιπρόσθετα, μετέβη στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (ΚΕΜΕΦ), όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών.

Παρευρέθησαν, επίσης, ο γενικός επιθεωρητής Στρατού (ΓΕΠΣ/ Διοικητής EU-OHQ) αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο διοικητής ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, ο διευθυντής ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ/ΔΕΚΠ ταξίαρχος Κωνσταντίνος Μπασιάς και οι διοικητές των ΚΕΝ και των ΣΥΠΟ.

Απευθυνόμενος στους Διοικητές των Κέντρων Εκπαίδευσης, ο Υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας τόνισε: «Η θητεία μέχρι τώρα, τη λέμε αγγαρεία, στην πραγματικότητα είναι παρωδία. Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται. Αυτό το «παραμύθι» πρέπει να πάρει ένα τέλος. Έχουμε απειλή, ζωντανή απειλή, ξαναδιατυπώθηκε παρεμπιπτόντως προ ολίγου, σήμερα, η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερή μας».

«Έχουμε επαγγελματικά στελέχη άξια, χρειαζόμαστε επίσης πολίτες οι οποίοι να μπορούν να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Ελπίζω ότι θα καταφέρω να επισκεφτώ όλα τα Κέντρα αυτό το διάστημα. Έχουμε αλλάζει ό,τι μπορούσαμε να αλλάξουμε. Θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, στην τροφοδοσία, τα πάντα» εξήγησε.

Μετά την επίσκεψη, ο υπουργός ανέφερε ότι «στον Αυλώνα, στο πιο μεγάλο Κέντρο Κατάταξης ελέγξαμε την ολοκλήρωση των προετοιμασιών για την κατάταξη της Α΄ ΕΣΣΟ της νέας θητείας».

«Όλοι οι Έλληνες ξέρουμε ότι η θητεία μέχρι τώρα, ήταν μια «θητεία-αγγαρεία», για να μην πω κάτι χειρότερο, μια «θητεία-παρωδία».

Επιχειρούμε αυτά να τα αλλάξουμε, να υπάρχει μια θητεία με ουσία, μια θητεία η οποία συνιστά ευκαιρία για τον στρατευμένο, για την οικογένειά του, για την αγορά εργασίας, για την Πατρίδα μας. Χρειαζόμαστε τον Στρατό των Πολιτών, αυτή είναι η ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Για να υπάρχει όμως ένας Στρατός Πολιτών, θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους μάχης στον 21ο αιώνα. Αναφέρομαι στα drones, στα αντι-drones, στους εξομοιωτές, σε ό,τι συνιστούν σήμερα τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενός Μαχητή» επισήμανε.

«Συγχρόνως, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στον εφοδιασμό, στην τροφοδοσία. Έχουμε δημιουργήσει έναν νέο Κανονισμό και η τήρησή του θα ελεγχθεί αυστηρότατα από τη Γενική Επιθεώρηση Στρατού, με διαφορετική σύνθεση, με διαφορετική θερμιδική ανάλυση, με διατροφολόγους οι οποίοι θα προσέχουν ώστε οι στρατιώτες μας να τρώνε καλά» υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε ότι υπάρχει πλέον ένα «αξιοπρεπές αντιστάθμισμα στη θητεία, δηλαδή, από 8 ευρώ τον μήνα, 100 ευρώ τον μήνα, ώστε η οικογένεια να μην χρειάζεται κι αυτή να συνεισφέρει τουλάχιστον για τους καφέδες του νέου στρατιώτη».

Ανέλυσε ότι «είναι μια μακρά πορεία».

«Ξεκινάμε τώρα. Αποτελεί κομμάτι της «Ατζέντας 2030», θα υπάρχει καινούργια στολή, καινούργιος εξοπλισμός. Στην πραγματικότητα τα αλλάζουμε όλα. Αλλά κάνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα» τόνισε.

Υποσχέθηκε ότι θα επιθεωρήσει «με ιδιαίτερη αυστηρότητα τη μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια, το πώς εκτελούνται οι εντολές της φυσικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά είμαι απολύτως αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα».

«Είμαι σίγουρος ότι η Πατρίδα μας θα αποκτήσει έναν Στρατό Πολιτών αντάξιο της μεγάλης στρατιωτικής της παράδοσης» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, γιατί ερχόταν τσουνάμι για τον Χιλετζάκη

ΣΥΡΙΖΑ για άρση ασυλίας Πολάκη: Ανεπίτρεπτο πολιτικό λάθος η στάση των 8 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ

Μητσοτάκης σε Μόντι: Η Ελλάδα επιθυμεί να συμμετάσχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: «Καλύτερα το 2019» λένε πάνω από τους μισούς – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής και άλμα της «γκρίζας ζώνης»

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: O Τζιωρτζιώτης γνώριζε αλλά δεν έκανε το παραμικρό – H πρόταση που είχε καταθέσει εταιρεία για το δίκτυο υγραερίου, για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές

kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προ των πυλών η διέλευση ψυχρού μετώπου με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλάζι και σκόνη – Οι χάρτες του meteo για την Παρασκευή

paok-thelta-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Live η μάχη του Europa League στην Τούμπα

Karamitrou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπόδειξη Καιρίδη σε Καραμήτρου: «Θα κάνετε τη δουλειά σας σωστά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

MixCollage-18-Feb-2026-10-59-PM-8283
ΚΑΛΧΑΣ

Τα ιστορικά ντοκουμέντα ενώνουν, οι τελικές αποφάσεις του Τσίπρα, η πρεμιέρα του Μητσοτάκη, η πληγή της Χατζηδάκη και η τύχη της Aegean

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 20:54
ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: «Καλύτερα το 2019» λένε πάνω από τους μισούς – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής και άλμα της «γκρίζας ζώνης»

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: O Τζιωρτζιώτης γνώριζε αλλά δεν έκανε το παραμικρό – H πρόταση που είχε καταθέσει εταιρεία για το δίκτυο υγραερίου, για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές

kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προ των πυλών η διέλευση ψυχρού μετώπου με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλάζι και σκόνη – Οι χάρτες του meteo για την Παρασκευή

1 / 3