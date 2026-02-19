search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

19.02.2026 16:55

ΣΥΡΙΖΑ για άρση ασυλίας Πολάκη: Ανεπίτρεπτο πολιτικό λάθος η στάση των 8 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ

pavlos-polakis

«Δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του την κατά πλειοψηφία απόφαση της Ολομέλειας υπέρ της άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη για την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ.

«Το να διώκεται πρώην υπουργός επειδή κατέθεσε σε δικαστήριο επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του συνιστά απαράδεκτη υποχώρηση από το δημοκρατικό κεκτημένο, ακόμα μια απόδειξη του αντιδημοκρατικού κατήφορου του καθεστώτος Μητσοτάκη» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης στηλιτεύει την στάση του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο οι 8 παρόντες στην ονομαστική ψηφοφορία βουλευτές ψήφισαν υπέρ. «Η υπερψήφιση, δε, μιας τέτοιας αδιανόητης και απαράδεκτης πρότασης άρσης ασυλίας από τους οκτώ παρόντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, συνιστά επίσης ανεπίτρεπτο σοβαρό πολιτικό λάθος» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του πρώην αναπληρωτή υπ. Υγείας, Π. Πολάκη, για ζητήματα τα οποία αφορούν όσα κατέθεσε ενόρκως σε δικαστήριο σχετικά με υπόθεση διαφθοράς, δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά. 

Ήταν υποχρέωσή του να προσκομίσει στο δικαστή τα στοιχεία που βρήκε και αφορούσαν το περίφημο σκάνδαλο των παράνομων προσλήψεων στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Το να διώκεται πρώην υπουργός επειδή κατέθεσε σε δικαστήριο επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του συνιστά απαράδεκτη υποχώρηση από το δημοκρατικό κεκτημένο, ακόμα μια απόδειξη του αντιδημοκρατικού κατήφορου του καθεστώτος Μητσοτάκη. Η υπερψήφιση, δε, μιας τέτοιας αδιανόητης και απαράδεκτης πρότασης άρσης ασυλίας από τους οκτώ παρόντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, συνιστά επίσης ανεπίτρεπτο σοβαρό πολιτικό λάθος. 

Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι απαράβατη αρχή και δέσμευση έναντι των πολιτών ότι τα ζητήματα διαφθοράς είναι κορυφαία σε μια Δημοκρατία και όσοι τα αναδεικνύουν δεν νοείται να διώκονται αλλά να ενθαρρύνονται και να προστατεύονται».

H ανάρτηση Πολάκη μετά την άρση της ασυλίας του

Με ανάρτησή του στο facebook ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφποφορίας στην Βουλή, «για να βγαλει ο καθένας τα πολιτικά συμπεράσματα που πρέπει».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ανακοινωθηκε το αποτελεσμα της Αρσης ασυλιας μου.

Ανακοινωνω αναλυτικα τα αποτελέσματα ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ,για να βγαλει ο καθένας τα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ που πρεπει:

Ψηφισαν συνολικα 252

Υπερ της αρσης 169

Κατα της Αρσης 73

Παρων 10.

Συγκεκριμενα τωρα

Απο ΝΔ ψηφισαν 156 ολοι υπερ.

Απο ΠΑΣΟΚ ,ψηφισαν 8 ,ολοι υπερ.

Απο Συριζα 23 ,ολοι Κατα!

Απο ΚΚΕ ψηφισαν 12 ,ολοι κατα

Απο ΝΕΑΡ ψηφισαν 12 ,ολοι κατα

Απο Ελληνικη Λυση ψηφισαν 7,ολοι παρων.

Απο ΝΙΚΗ ψηφισαν 8 ,ολοι κατα

Απο ΠΛΕΥΣΗ ψηφισαν 5,ολοι κατα.

Απο ομαδα Ανεξαρτητων βουλευτων ψηφισαν 21 βουλευτες απο τους οποιους 5 υπερ(απο Σπαρτιατες),13 κατα και 3 παρων .

Ευχαριστω αυτους που ψηφισαν κατα και παρων!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!»

