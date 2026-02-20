Ο Αυτιάς πιέζει την Κομισιόν για λύσεις στα προβλήματα από τις πλημμύρες στον Έβρο

Δεν την ξεχνά την περιφέρεια ο Γιώργος Αυτιάς – στην επαρχία άλλωστε κατέγραψε μεγάλη δύναμη στη μάχη του σταυρού το 2024. Και τώρα το… ανταποδίδει.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, με επιστολή του στον Επίτροπο Προϋπολογισμού Piotr Serafin ζητά άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων και φραγμάτων, καθώς και την ενίσχυση μηχανισμών πρόληψης για την αντιμετώπιση της υπερχείλισης των υδάτων από τη γειτονική Βουλγαρία προς το Νομό Έβρου.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι οι έντονες βροχοπτώσεις στη Βουλγαρία, προκαλούν άνοδο της στάθμης του ποταμού Έβρου και οδηγούν σε εκτεταμένες πλημμύρες προκαλώντας ζημιές στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Επίσης τονίζει ότι οι κάτοικοι του Έβρου και η τοπική αυτοδιοίκηση ζητούν άμεση ευρωπαϊκή συνδρομή. Ο κ. Αυτιάς έχει θέσει το ζήτημα αυτό και στον Βούλγαρο ομόλογό του Ilia Lazarov με έμφαση στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής λύσης για τη διαχείριση της υπερχείλισης των υδάτων, καθώς το πρόβλημα αυτό αποκτά σταδιακά ένα μόνιμο χαρακτήρα που ταλανίζει με δυσβάσταχτο τρόπο τον Έβρο.

Διαβάστε επίσης:

Έφυγε από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη ο Κώστας Ταφλανίδης – Ζητούμενο η «Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη»

Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok: «Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή»

«Tης Uber τσιράκι, Κυρανάκη»: Ένα με τους οδηγούς ταξί ο Παύλος Πολάκης