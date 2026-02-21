Άδωνις Γεωργιάδης: Η συγγνώμη στη Χρηστίδου, ο Κασιδιάρης και ο «γουρλής» Δένδιας

Μια συγγνώμη στη Σίσσυ Χρηστίδου, έναν άσχημο χαρακτηρισμό για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και μια υπόσχεση στον Νίκο Δένδια περιείχε η συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

Αναφερόμενος στην εκπομπή του περασμένου Σαββατοκύριακου και την άποψη που είχε σχηματίσει, μετά την παρέμβαση της προέδρου τη Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός Υγείας ζήτησε συγγνώμη από την παρουσιάστρια στον αέρα.

«Θέλω να πω συγγνώμη σε εσάς, για τον εξής λόγο. Εγώ θεωρούσα, μάλλον έκανα λάθος και γι αυτό ζητώ συγγνώμη, ότι είστε πολύ προκατειλημμένη υπέρ της κ. Κωνσταντοπούλου, κυρίως για τις πάρα πολλές φορές που την έχετε βγάλει στην εκπομπή σας. Όμως, αποδέχομαι πλήρως ότι βγάλατε όλο το ρεπορτάζ για τις καταγγελίες εναντίον της με ακριβοδίκαιο τρόπο. Άρα η δική μου αίσθηση δεν ήταν πραγματική και σας έχει αδικήσει και γι’ αυτό σας ζητώ συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Για τις καταγγελίες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για εργασιακό bullying, εξευτελιστική συμπεριφορά και απλήρωτους μισθούς, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Αν δεν αντισταθώ στην τοξικότητα που εκτοξεύει, θα είναι σαν να τη θεριεύω. Η τραμπούκος Κωνσταντοπούλου μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Κασιδιάρη. Η συμπεριφορά της προς εμάς είναι η ίδια και προς τους εργαζομένους της».

Όσο για το καρφί Δένδια αναφορικά με τη δημοσκοπική πτώση της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Θεωρώ γουρλή τον φίλο μου, τον Νίκο Δένδια και θα προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε πάλι ασπροπρόσωπο στις επόμενες εκλογές».

