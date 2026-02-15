Νέο γαϊτανάκι Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για τον αστυνομικό που αποκάλυψε τη μήνυση (Videos)

Αμείωτη συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, τρία 24ωρα μετά την άγρια σύγκρουση στη Βουλή με βαριές εκφράσεις και την παραδοχή Γεωργιάδη ότι ενημερώθηκε από φίλο του αστυνομικό για τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σε τηλεφωνική του παρέμβαση στο Mega, ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχτηκε σήμερα πως «Πράγματι τον ενημέρωσε φίλος του αστυνομικός για τη μήνυση της Κωνσταντοπούλου».

«Εγώ έχω πολλούς φίλους αστυνομικούς, με ψηφίζουν πολλά χρόνια οι αστυνομικοί και ορισμένοι από αυτούς είναι και σαν αδέλφια μου, γιατί υπερασπίζονταν το βιβλιοπωλείο μου, όταν μου το έκαιγαν οι αναρχικοί 36 φορές. Δεν πηγαίνω στα τμήματα εγώ. Ήταν αυτοί που φύλαγαν αρχικά το βιβλιοπωλείο μου Άρα έχω πολλές γνωριμίες στην Αστυνομία, προσωπικές γνωριμίες και ένας από τους φίλους μου, πράγματι, με πήρε τηλέφωνο και μου περιέγραψε γελώντας το περιστατικό της σκηνής της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, φορώντας robe de chamber, 23:51 στο Αστυνομικό Τμήμα. Όχι, το περιεχόμενο δεν το γνώριζε ο φίλος μου, ούτε και εγώ. Έχω πει δεκάδες φορές ότι δεν ξέρω γιατί με έχει μηνύσει ακριβώς. Στο βίντεο που έκανα είπα ότι με μήνυσε για όσα είπα στη Βουλή στις 3 Οκτωβρίου. Αυτό το είχε ακούσει ο φίλος μου και ότι η μήνυσή της ήταν 39 σελίδες. Δεν ξέρω τι γράφουν μέσα αυτές οι 39 σελίδες. Σχολιάστηκε σε όλα τα Εξάρχεια. Εγώ δεν είπα από το Α.Τ. Εξαρχείων, είπα από τα Εξάρχεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Αύριο θα της κάνω μήνυση»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πήγε επίτηδες στο Τμήμα στη λήξη του τριμήνου για να μην μπορεί να της κάνει και εκείνος μήνυση.

«Διότι εγώ έχω χάσει πια την τρίμηνη προθεσμία, αφού αυτή πήγε δέκα λεπτά πριν το τρίμηνο. Φυσικά και το έκανε επίτηδες. Προφανώς για να πάει 23:51. Ξέρετε κανέναν άνθρωπο να πηγαίνει δώδεκα παρά εννιά λεπτά στο Αστυνομικό Τμήμα με τη ρόμπα; Εγώ θα κάνω μήνυση στην κυρία Κωνσταντοπούλου, αύριο μάλιστα. Για πολλά άλλα. Άλλωστε συνέχεια κάθε μέρα κάτι λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι απόλυτο δικαίωμα του μηνυόμενου να ξέρει ποιος του κάνει μήνυση. Αύριο θα έχω πάρει και το επίσημο χαρτί της μήνυσης, γιατί έκανα αίτημα την Παρασκευή στον Εισαγγελέα να πάρω την πορεία των μηνύσεων μου. Δεν είναι μυστικό. Δεν είναι μυστικό, ούτε προσωπικό δεδομένο. Μήνυση σε μένα έκανε και έχω δικαίωμα να το ξέρω», πρόσθεσε.

«Θα κάτσω εγώ να δώσω έναν φίλο μου στα νύχια αυτής της γυναίκας;»

Μάλιστα, τόνισε πως δεν σκοπεύει να αποκαλύψει το όνομα του αστυνομικού που τον ενημέρωσε. «Θα έπρεπε να ξέρετε ότι στο Σύνταγμα οι βουλευτές έχουμε απόρρητο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Αν πω το όνομά του, θα τον ξεσκίσει η κ. Κωνσταντοπούλου. Θα κάτσω εγώ να δώσω έναν φίλο μου στα νύχια αυτής της γυναίκας; Δεν είστε με τα καλά σας νομίζω».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι τεράστιος κίνδυνος για τη Δημοκρατία. Να εύχεστε ποτέ να μην πάρει εξουσία στα χέρια της. Γιατί θα δεινοπαθήσετε όλοι. Γι’ αυτό και όλοι της οι βουλευτές την εγκαταλείπουν. Έχει χάσει το 40% της κοινοβουλευτικής της ομάδας μέσα σε τρία χρόνια. Για ποιο λόγο; Διότι όποιος την κάνει παρέα, τη σιχαίνεται, γιατί κάνει bullying», κατέληξε.

Κωνσταντοπούλου: Δεν μπορεί να είναι βυσματωμένη η κυβέρνηση με μηχανισμούς παρακρατικού τύπου μέσα στα Α.Τ.

«Η δική μου σφοδρή επίθεση στον Γεωργιάδη ήταν ήπια σε σχέση με τη δική του συμπεριφορά», δήλωσε με τη σειρά της στη δική της τοποθέτηση στον αέρα του «Χαμογέλα και πάλι» η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η μήνυσή μου έχει κατατεθεί στα τέλη Γενάρη, πήγα στο ΑΤ Εξαρχείων δίπλα από το δικηγορικό μου γραφείο γιατί κάποιοι εργαζόμαστε και κάποιοι άλλοι δουλεύουν τον κόσμο. Το ενδιαφέρον είναι ότι το περιεχόμενο της μήνυσης, που έχει να κάνει με τις χυδαιότητες εναντίον μου για τα Τέμπη, το έμαθε ο υπουργός σε χρόνο που δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Μιλάμε για παρακράτος. Μέσα από την εκπομπή σας αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει ένας θύλακας αστυνομικών που τον ενημερώνει», πρόσθεσε.

«Τα πράγματα δεν είναι αστεία, μιλάμε για ένα παρακράτος μπροστά στα μάτια μας και περιμένω τις αντιδράσεις», επισήμανε.

