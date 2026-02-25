Ηράκλειο: Νέο εργατικό δυστύχημα με θύμα 57χρονο στο λιμάνι

Ενα ακόμη εργατικό δυστύχημα έρχεται να προστεθεί σήμερα, αυτή τη φορά στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Θύμα, σύμφωνα με το flashnews, ένας 57χρονος Αιγύπτιος εργάτης ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε πλοίο.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμεναρχείου Ηρακλείου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα δίχως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της υπηρεσίας επιβεβαίωσε τον θάνατο του κατά τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ. Το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία.
