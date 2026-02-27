search
27.02.2026
27.02.2026 13:03

Διάκριση για την Eurolife FFH στα e-volution Awards 2026 για την πλατφόρμα EurolifeEnter

27.02.2026 13:03
eurolife
Ελένη Καραγιαννίδου - Group Contracts Portfolio Administrator Eurolife FFH, Λεωνίδας Σίδερης - Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων και Affinities της Eurolife FFH, Έφη Καραμπεσίνη - Group Contracts Portfolio Deputy Manager Eurolife FFH

Η Eurolife FFH διακρίθηκε στα e-volution Awards 2026, τον θεσμό επιχειρηματικών βραβείων που διοργανώθηκε για 15η χρονιά, αποσπώντας το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best in Finance & Insurance. Η διάκριση αφορά το EurolifeEnter, την καινοτόμο πλατφόρμα για τη διαχείριση ομαδικών συμβολαίων υγείας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επένδυση της εταιρείας στην ψηφιοποίηση και τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Το EurolifeEnter, που παρουσιάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο και εντάχθηκε στο ψηφιακό οικοσύστημα της Eurolife FFH, αποτελεί μια σύγχρονη πλατφόρμα μέσω της οποίας ο λήπτης της ασφάλισης ή ο συνεργάτης έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται online όλα τα βασικά στοιχεία του ομαδικού συμβολαίου υγείας του – από την εγγραφή και τη διαγραφή μελών, έως την πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, ενημερωτικά έντυπα και αποδείξεις ασφαλίστρων. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει αμεσότητα και να διευκολύνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ασφαλιστηρίου, ​ αποτελώντας ​ μια ουσιαστική μεταρρύθμιση σε όσα ίσχυαν μέχρι πρότινος στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Προσφέρει μετρήσιμα οφέλη στους ασφαλισμένους, εκμηδενίζοντας τον χρόνο του “on-boarding” τους και αναβαθμίζοντας την ασφαλιστική τους εμπειρία συνολικά.

Ο Λεωνίδας Σίδερης, Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων και Affinities της Eurolife FFH, ανέφερε σχετικά: «Στόχος μας με το EurolifeEnter ήταν να απλοποιήσουμε χρονοβόρες διαδικασίες και να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και ευελιξία στους πελάτες μας. Γι΄ αυτό και η διάκριση αυτή μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, καθώς αποτελεί ακόμα μια αναγνώριση της δέσμευσής μας να προσφέρουμε λύσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται καθημερινά.»

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να προσφέρει στους ασφαλισμένους της πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες που βελτιώνονται διαρκώς. Η διάκριση της εταιρείας στα e-volution Awards 2026 επιβεβαιώνει τον σταθερό προσανατολισμό της στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη συνεχή αναβάθμιση των λύσεων που παρέχει στους πελάτες της, προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους με ευκολία και σιγουριά.

