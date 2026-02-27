Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Οι Αρχές γνώριζαν εδώ και 5 χρόνια, λέει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Θύμα συχνής κακοποίησης με ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς, δήλωσε πως ήταν ο 18χρονος που ομολόγησε την δολοφονία του πατέρα του στη Λέρο.

Ο νεαρός πέταξε ένα κυλινδροπίστονο στο κεφάλι του πατέρα του τραυματίζοντάς τον θανάσιμα και ομολόγησε την πράξη του στις Αρχές.

Οπως φέρεται να τους είπε, είχε συχνούς τσακωμούς μαζί του και μάλιστα το 2022, σε ηλικία 14 ετών, είχε τραυματιστεί όταν ο πατέρας του, του πέταξε ένα κοπίδι. Ακολούθως, κι ενώ το παιδί ήταν ξαπλωμένο στο δωμάτιό του, ο πατέρας μπήκε μέσα, τον τράβηξε από τα χέρια για να σηκωθεί, χτυπώντας τον παράλληλα με γροθιές στο μπράτσο και στη συνέχεια τον έβγαλε από τον χώρο για να τον βοηθήσει στη δουλειά του.

Ο πατέρας είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Την κακοποίηση του νεαρού, την είχε καταγγείλει και η μητέρα του. Η δολοφονία έγινε το απόγευμα της Πέμπτης όταν ένας νέος καβγάς ξέσπασε μεταξύ πατέρα και γιου, με τον 18χρονο να του πετάει ένα κυλινδροπίστονο προς τον πατέρα του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Χαμόγελο του Παιδιού: Πέντε χρόνια απέτυχε να τους προστατέψει το κράτος

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» επιβεβαίωσε πως το παιδί εδώ και μια 5ετια είχε καταγγείλει την βιαιότητα του πατέρα του, ωστόσο το κράτος δεν κινήθηκε να τον προστατέψει και τώρα έγινε αυτό το φρικτό έγκλημα.

«Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Λέρο και ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας με τον πιο βάναυσο τρόπο τις παθογένειες ενός συστήματος που απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει δύο ανθρώπινες ζωές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 26 Αυγούστου 2021 έλαβε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS1056 αναφορά για την οικογένεια, η οποία εστάλη άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία.

Βάσει της αναφοράς 12χρονος υφίστατο συστηματική, καθημερινή κακοποίηση από τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και περιστατικό όπου ο πατέρας εθεάθη να πετά ένα σφυρί προς το μέρος του παιδιού.

Η οικογένεια είχε δύο ακόμα μικρότερα παιδιά.

Πέντε χρόνια μετά, γινόμαστε όλοι κοινωνοί αυτού του φρικτού εγκλήματος, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι αρμόδιες Αρχές είχαν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Σήμερα, θρηνούμε έναν νεκρό. Αλλά δίπλα του, θρηνούμε και μια ακόμα χαμένη ψυχή: ενός 18χρονου παιδιού, που από θύμα κακοποίησης, οδηγήθηκε στο να γίνει θύτης, κουβαλώντας για πάντα το βάρος ότι σκότωσε τον πατέρα του. Πίσω του, αφήνει δύο ακόμα ανήλικα αδέρφια, ηλικίας σήμερα περίπου 10 και 7 ετών, που μένουν ορφανά, αν όχι από γονείς, σίγουρα από μια φυσιολογική ζωή.

Η υπόθεση της Λέρου δεν είναι απλώς ένα ακόμα έγκλημα. Είναι μια τραγική υπενθύμιση της αποτυχίας μας. Είναι η απόδειξη ότι όταν οι κραυγές για βοήθεια πνίγονται στη γραφειοκρατία, το αποτέλεσμα είναι πάντα τραγικό.

Σήμερα, η κοινωνία οφείλει να κάνει μια βαθιά αυτοκριτική. Να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να φτάσει στο σημείο να σκοτώνει τον γονιό του, ενώ οι αρχές γνώριζαν εδώ και χρόνια την εκρηκτική κατάσταση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα είναι δίπλα στην οικογένεια και τα παιδιά, στηρίζοντάς τα ώστε να ξεπεράσουν την ανείπωτη αυτή τραγωδία.

