Μυρίζει «μπαρούτι» στο Ιράν: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν την πρεσβεία τους στο Ισραήλ – Ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη καλεί σε πολεμική προετοιμασία

Με… πυριταποθήκη μοιάζει η περιοχή της Μέσης Ανατολής αφού όλα δείχνουν ότι επίκειται ή έστω προετοιμάζεται πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Ηδη όπως ανακοινώθηκε οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο μη απαραίτητο προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας και τις οικογένειές του να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας.

Είναι ενδεικτικό το μήνυμα του Αμερικανού πρέσβη στο Ισραήλ προς τα μέλη της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στη χώρα «αν θέλετε να φύγετε, κάντε το τώρα».

Σύμφωνα με τους New York Times το e-mail Χάκαμπι (πρόκειται για το όνομα του πρέσβη) εστάλη στις 10:24 το πρωί της Παρασκευής.

Η έκκληση προς το μη αναγκαίο προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ «πιθανότατα θα προκαλέσει αυξημένη ζήτηση για θέσεις σε πτήσεις σήμερα» έγραψε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Χάκαμπι.

«Στόχος σας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσετε μια θέση προς οποιοδήποτε προορισμό μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητά σας θα είναι να βγείτε τάχιστα από τη χώρα» έγραψε ακόμα ο Χάκαμπι.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού αλλά για όσους θέλουν να φύγουν, είναι σημαντικό να το σχεδιάσετε όσο το δυνατόν πιο νωρίς» κατέληξε στο e-mail του ο Αμερικανός διπλωμάτης.

Πριν μερικές ημέρες οι ΗΠΑ ζήτησαν την απομάκρυνση «για προληπτικούς λόγους» του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό. Η εντολή αυτή είχε πιο επιτακτικό χαρακτήρα.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Από την άλλη πλευρά το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν δεχθεί επίθεση, ενώ και το Ισραήλ ενδέχεται να εμπλακεί σε τυχόν στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη καλεί σε προετοιμασία

Η ιρακινή ισχυρή ένοπλη οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, κάλεσε τους μαχητές της να προετοιμαστούν για έναν πιθανό παρατεταμένο πόλεμο σε περίπτωση αμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

«Στο πλαίσιο των αμερικανικών απειλών και της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων που δείχνουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή, είναι απαραίτητο» όλοι οι μαχητές «να προετοιμαστούν για έναν πόλεμο φθοράς», αναφέρει η οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Αυτή απείλησε τις ΗΠΑ με «τεράστιες απώλειες» σε περίπτωση περιφερειακού πολέμου.

Ένας διοικητής της έκρινε «πολύ πιθανή» την επέμβαση ιρακινών ενόπλων οργανώσεων στο πλευρό του Ιράν στην περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, λέγοντας ότι θα θεωρήσουν πως οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν τις «απειλεί άμεσα».

Οι οργανώσεις αυτές είναι μέρος αυτού που το Ιράν ονομάζει «άξονας της αντίστασης», ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία έχει υποστεί βαριές απώλειες τον τελευταίο καιρό.

Ο διοικητής αυτός πρόσθεσε σε δηλώσεις που έκανε στο AFP, ζητώντας να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, ότι οι ιρακινές αυτές οργανώσεις, οι οποίες υποστηρίζονται από την Τεχεράνη και οι ΗΠΑ τους έχουν επιβάλει κυρώσεις, δεν επενέβησαν στον πόλεμο των 12 ημερών που ξεκίνησε με ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν τον Ιούνιο, αλλά θα επιδείξουν «λιγότερη αυτοσυγκράτηση», κυρίως σε περίπτωση επιχείρησης που θα έχει στόχο την ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.

Για μήνες, στο πλαίσιο του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Γάζα, οι ιρακινές αυτές οργανώσεις διεξήγαγαν επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και προσπάθησαν να στοχοθετήσουν το Ισραήλ, συχνά χωρίς επιτυχία.

