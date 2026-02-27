Ξύπνιες και… κυριολεκτικά είναι πλέον όλες οι αρκούδες στο Νυμφαίο, επιστρέφοντας σταδιακά στους καθημερινούς ρυθμούς τους, μετά τον χειμέριο λήθαργο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Αρκτούρου, όπως συμβαίνει συνήθως, τα αρσενικά ήταν τα πρώτα που δραστηριοποιήθηκαν, ενώ πλέον έχουν ξυπνήσει και τα θηλυκά.

Φέτος το ξύπνημα ήρθε λίγο νωρίτερα, λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών και της περιορισμένης διάρκειας του έντονου ψύχους και των χιονοπτώσεων.

Ο Πατρίκ και η Λουίζα είναι από τις πιο δραστήριες και παίζουν πολλές ώρες μέσα στη μέρα όταν δεν εξερευνούν τον χώρο τους.

