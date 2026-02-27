Στην Κοζάνη ο Αλέξης Τσίπρας, οι επόμενοι σταθμοί

Ο Αλέξης Τσίπρας με την «Ιθάκη» συνεχίζουν το ταξίδι τους.

Ο πρώην Πρωθυπουργός το Σάββατο 7 Μαρτίου θα βρεθεί στην Εύξεινο Λέσχη στην Κοζάνη για να παρουσιάσει το βιβλίο του.

Στη Λεωφόρο Αμαλίας θεωρούν εξαιρετικά επιτυχημένη την περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα. Όπως πληροφορούμαστε το προσεχές διάστημα, έχουν κλειδώσει παρουσιάσεις σε Λαμία, Αλεξανδρούπολη, Κρήτη, Λέσβος, Ρόδος, Κέρκυρα.

