Ο Ακύλας σε ρόλο ηθοποιού σε σειρά της ΕΡΤ

Σε ρόλο ηθοποιού στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ1 «Το Παιδί» εμφανίστηκε ο Ακύλας.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026 έκανε ένα guest στο σίριαλ, διατηρώντας την πραγματική ταυτότητά του.

Σε απόσπασμα του επεισοδίου που προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου, ο Ακύλας εμφανίστηκε αρχικά να κοιμάται σε μία καντίνα, μετά από ένα ξέφρενο bachelor στο Νεοχώρι Αρκαδίας, λίγο πριν εμφανιστεί να τραγουδήσει στο γλέντι του γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο καλλιτέχνης διατήρησε τα μαύρα γυαλιά ηλίου και τον σκούφο, που φοράει στις εμφανίσεις για την προώθηση του κομματιού του «Ferto», ολοκληρώνοντας την εικόνα του με ένα λευκό T-shirt που έγραφε «αγκαλίτσα;».

Διαβάστε επίσης

