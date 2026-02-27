WSJ: «Καταστρέψτε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, παραδώστε το ουράνιο» – Οι αμερικανικές απαιτήσεις υπό την απειλή στρατιωτικής δράσης και η «τελευταία ευκαιρία»

Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ολοκληρώθηκε την Πέμπτη χωρίς συμφωνία και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν αποκλίσεις σε βασικά ζητήματα, καθώς οι ΗΠΑ αύξησαν την πίεση υποβάλλοντας αυστηρές απαιτήσεις και στέλνοντας περισσότερα αεροσκάφη και πολεμικά πλοία στην περιοχή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σε συνομιλίες που διήρκεσαν μέχρι το βράδυ, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσαν ότι το Ιράν πρέπει να καταστρέψει τις τρεις κύριες πυρηνικές του εγκαταστάσεις -στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν- και να παραδώσει όλο το εναπομείναν εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Είπαν επίσης ότι οποιαδήποτε πυρηνική συμφωνία πρέπει να διαρκεί για πάντα – όχι να λήγει όπως οι περιορισμοί αίρονται με την πάροδο του χρόνου στο πλαίσιο μιας πυρηνικής συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε υπό την κυβέρνηση Ομπάμα, την οποία οι Ρεπουμπλικάνοι εδώ και καιρό θεωρούν πολύ αδύναμη. Ο Πρόεδρος Τραμπ αποσύρθηκε από αυτή τη συμφωνία, το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, κατά την πρώτη του θητεία, επιβάλλοντας εκ νέου αυστηρές κυρώσεις στο Ιράν.

Το Ιράν απέρριψε την ιδέα της μεταφοράς αποθεμάτων ουρανίου στο εξωτερικό. Επίσης, έχει αντιταχθεί στον τερματισμό του εμπλουτισμού, στην αποσυναρμολόγηση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του και στους μόνιμους περιορισμούς στο πρόγραμμά του, ανέφεραν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν και ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσαν ότι οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει πρόοδο και πιθανότατα θα συναντηθούν ξανά για συνομιλίες. Ο Ομανός δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τεχνικών εμπειρογνωμόνων θα συνεχιστούν στη Βιέννη την επόμενη εβδομάδα.

Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ ήρθαν μετά την προειδοποίηση του Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη ότι το Ιράν συνεχίζει να επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους που θα μπορούσαν να πλήξουν τις ΗΠΑ, κατηγορίες που το Ιράν αρνείται.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να αναλάβει στρατιωτική δράση εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία και συνέχισε να αναπτύσσει μαχητική ισχύ στην περιοχή ως προετοιμασία για μια επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες ανοιχτού κώδικα και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τουλάχιστον δύο δωδεκάδες μαχητικά αεροσκάφη διέσχισαν τον Ατλαντικό Ωκεανό από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων. Αναμένεται να ενταχθούν σε αρκετές μοίρες που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και της Ιορδανίας.

Ένα επιπλέον αντιτορπιλικό, το USS John Finn, εντάχθηκε στην αρμάδα των 11 άλλων πολεμικών πλοίων που ήδη επιχειρούν στη βόρεια Αραβική Θάλασσα, στον Κόλπο του Ομάν και στον Περσικό Κόλπο, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Σε αυτά περιλαμβάνονται το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, καθώς και επτά άλλα αντιτορπιλικά και τρία παράκτια πολεμικά πλοία.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο βρισκόταν στη Σούδα της Κρήτης, άρχισε να πλέει στην ανατολική Μεσόγειο, όπου αναμένεται να συνεχίσει να κινείται σε θέση για πιθανές επιθέσεις. Το Ford είναι οπλισμένο με δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου και ταξιδεύει με πολλά αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων ικανά να εκτοξεύσουν πυραύλους κρουζ Tomahawk.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση, όσο περιορισμένη κι αν είναι, ως έναυσμα για μια ολοκληρωτική απάντηση.

«Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για να επιτευχθεί μια συμφωνία», δήλωσε ο Saeid Golkar, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί στο Τσατανούγκα και ειδικός σε θέματα στρατιωτικής φύσεως του Ιράν. «Εάν αυτό αποτύχει, οι ΗΠΑ θα διευθετήσουν στη συνέχεια με στρατιωτικά μέσα ό,τι δεν μπορούν να επιλύσουν μέσω της διπλωματίας».

Σε μια ένδειξη του πόσο εξουθενωμένη είναι η διπλωματική ομάδα του Τραμπ, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν για μια ημερήσια εκδρομή που περιελάμβανε μεταφορά από μια βίλα με θέα τη Λίμνη της Γενεύης για τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο για τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο, αλλά υποβάλλει προτάσεις για να κατευνάσει τις ΗΠΑ. Αυτές περιλαμβάνουν τη μείωση του εμπλουτισμού σε μόλις 1,5% από 60% που είναι σήμερα, την παύση του εμπλουτισμού για αρκετά χρόνια ή την επεξεργασία του μέσω μιας αραβο-ιρανικής κοινοπραξίας με έδρα το Ιράν. Οι συζητήσεις είναι υποθετικές, καθώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποδεκατίστηκε σε μεγάλο βαθμό από έναν πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ που διήρκεσε 12 ημέρες τον περασμένο Ιούνιο.

Οι ΗΠΑ πιέζουν για μηδενικό εμπλουτισμό, αλλά η διαπραγματευτική τους ομάδα θα μπορούσε να είναι ανοιχτή στο να επιτρέψει στο Ιράν να επανεκκινήσει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα στην Τεχεράνη, κάτι που θα επέτρεπε περιορισμένη ποσότητα εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν για την παραγωγή ιατρικών συσκευών, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Αυτό θα μπορούσε να είναι αμφιλεγόμενο, επειδή το εργοστάσιο χρησιμοποιεί πλάκες καυσίμου εμπλουτισμένες έως 20%, μια καθαρότητα που είναι σχετικά εύκολο να μετατραπεί σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού.

Ακόμη και αυτό το επίπεδο παραχώρησης αντιμετωπίζει έντονη πίεση από τα «γεράκια» του Ιράν στην κυβέρνηση και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών νομοθετών. Αξιωματούχοι και νομοθέτες ανησυχούν τόσο για την ουσία όσο και για την οπτική γωνία της αποδοχής από τον Τραμπ μιας συμφωνίας με περιορισμένο εμπλουτισμό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια «ελαφριά συμφωνία JCPOA».

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικάνος, Νότια Καρολίνα), ένθερμος σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι εάν «υπάρχει η σκέψη να επιτραπεί στο Ιράν να έχει πολύ μικρό εμπλουτισμό ουρανίου για σκοπούς διάσωσης του κύρους του: ας πάει στο διάολο».

Οι ΗΠΑ προσφέρουν μόνο ελάχιστη ανακούφιση από τις κυρώσεις στην Τεχεράνη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ένα ακόμη σημείο τριβής, καθώς το Ιράν ελπίζει σε ουσιαστική ανακούφιση για την ταλαιπωρημένη οικονομία του, μια αφορμή για τις μαζικές διαμαρτυρίες που συγκλόνισαν το καθεστώς στις αρχές του έτους. Οι ΗΠΑ θέλουν να δουν το Ιράν να συμμορφώνεται με τους όρους για μεγάλο χρονικό διάστημα και, εάν κριθεί ότι τηρεί τη συμφωνία, θα μπορούσε με τον καιρό να ζητήσει μεγαλύτερη ανακούφιση από τις κυρώσεις και άλλα οφέλη, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Ενώ η Ουάσινγκτον θα ήθελε επίσης το Ιράν να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και την υποστήριξη προς τους πληρεξούσιους, οι συνομιλίες της Γενεύης επικεντρώνονται στην πορεία της Τεχεράνης προς την απόκτηση ενός όπλου.

Ορισμένοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις για τους πυραύλους και την υποστήριξη του Ιράν σε περιφερειακές πολιτοφυλακές θα μπορούσαν να διευθετηθούν από περιφερειακούς εταίρους των ΗΠΑ με τη συμβολή των ΗΠΑ.

Άλλοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να πιέσουν για μια ευρύτερη συμφωνία που να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυραύλους και την υποστήριξη των πολιτοφυλακών, αλλά αναγνωρίζουν ότι μια συμφωνία αποκλειστικά για τα πυρηνικά θα ήταν μια σημαντική αρχή εάν αυτή είναι η μόνη διαθέσιμη επιλογή.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων μεγαλύτερου βεληνεκούς από το Ιράν, αλλά αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

«Δεν θα κάνω εικασίες για το πόσο μακριά βρίσκονται, αλλά σίγουρα προσπαθούν να επιτύχουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Και θα έλεγα ότι η ιρανική επιμονή να μην συζητηθούν οι βαλλιστικοί πυραύλοι είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα. Και θα το αφήσω εκεί».

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Οι επόμενες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ θα γίνουν στο Άμπου Ντάμπι τον Μάρτιο

Αντιφρονούντες Κουβανοί της Φλόριντα πίσω από την «απόπειρα διείσδυσης» στο νησί – Στόχος η υποκίνηση εξέγερσης

Η αμερικανική «ύβρις» θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική – Ο Τραμπ κινδυνεύει να πέσει σε μια παγίδα τύπου Ιράκ στο Ιράν