Ασλανίδης από Σύνταγμα: «Μόνο ένοχοι και δειλοί συμπεριφέρονται έτσι μπροστά σε 57 νεκρούς»

«Κανείς δεν ξεχάστηκε. Ας είναι βέβαιοι οι ένοχοι, ότι τίποτα δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Απέναντι στην προσπάθεια συγκάλυψης, το μπάζωμα, τα ψέματα και τις επιθέσεις, εμείς αντιπαραθέτουμε τον αγώνα μας. Απαιτούμε ανάσα και αλήθεια», διαμήνυσε ο Παύλος Ασλανίδης στην ομιλία του στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνία από το έγκλημα στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα.

«Μετά από όλα αυτά, πρακτικές όχι κράτους δικαίου αλλά συμμορίας, με ηθικό αυτουργό τον πρωθυπουργό και φυσικούς αυτουργούς ανώτατους δικαστές και τον υπουργό της συγκάλυψης Γιώργο Φλωρίδη που προσβάλλει και σκυλεύει τους νεκρούς των Τεμπών, έχουν το θράσος κάποια κυβερνητικά φερέφωνα να συκοφαντούν τους συγγενείς ότι κωλυσιεργούν και εμποδίζουν τους δικαστές. Ναι, εμποδίζουμε κάποιους να αφήσουν στο σκοτάδι τους ενόχους και τις αιτίες των Τεμπών. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να χυθεί άπλετο φως», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023».

Η ομιλία Ασλανίδη

«Αντί για συμπαράσταση από την πολιτεία, αντί για ανθρωπιά, βρήκαμε απέναντι ένα κράτος απάνθρωπο, μία κυβέρνηση ένοχη και κυνική. Βρήκαμε αδιαφορία, υποκρισία και συγκάλυψη, αυτό κάνει το πένθος μας πιο ασήκωτο, το κάνει οργή, απόφαση να μην περάσουν οι σκοποί να μπαζώσουν όσα χάσαμε. Να μη συμβιβαστούμε με το ψέμα. Όπως πιστεύω βαθιά δεν πρόκειται να συμβιβαστεί η Ελλάδα της αλληλεγγύης. Ας το κάνω σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ιδιαίτερα προς αυτούς που εμπιστευτήκαμε την ασφάλεια των παιδιών μας και αυτοί τα οδήγησαν στον θάνατο. Σήμερα δεν βρισκόμαστε εδώ για να ζητήσουμε εξυπηρετήσεις, επιδοτήσεις, ρουσφέτια. Δεν είμαστε εδώ για να μοιραστούμε τα ιμάτια του λαού με μεθόδους ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε καμία απευθείας ανάθεση. Αλλά ένα μόνο πράγμα: Δικαιοσύνη. Γιατί δεν υπάρχει μέλλον, δημοκρατία, πατρίδα χωρίς δικαιοσύνη.

Δεν θέλουμε μία Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της και ύστερα ασχημονεί με το πένθος των συγγενών τους. Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως. Σήμερα το ένοχο κράτος δολοφονεί, ακόμα και την ελπίδα της δικαίωσης νεκρών και ζώντων. Δεν θέλουμε τέτοια πατρίδα.

Βρισκόμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα όλων μας να ζούμε, να ταξιδεύουμε, να εργαζόμαστε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Να μη μας συνοδεύει σε κάθε βήμα η περιφρόνηση του κράτους για τις ζωές μας, η ανασφάλεια για το αύριο, η υποκρισία μιας πολιτείας που ευαγγελίζεται την ισότητα, αλλά φροντίζει τους έχοντες και αφήνει στη μοίρα τους, τους αδύναμους. Κανείς δεν ξεχάστηκε. Ας είναι βέβαιοι οι ένοχοι ότι τίποτα δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Απέναντι στην προσπάθεια συγκάλυψης, το μπάζωμα, τα ψέματα και τις επιθέσεις, εμείς αντιπαραθέτουμε τον αγώνα μας. Απαιτούμε ανάσα και αλήθεια.

Ζητήσαμε όπως είχαμε δικαίωμα τις εκταφές. Τρεις φορές ο εφέτης ανακριτής Μπακαϊμης και τρεις φορές το συμβούλιο εφετών απέρριψε το αίτημά μας. Μόνο μετά την απεργία πείνας του Πανου Ρούτσι η κυβέρνηση υποχώρησε πανικόβλητη μπροστά στις αντιδράσεις της. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, δήλωσε ότι θα γίνουν οι εκταφές και οι εξετάσεις που ζητούν οι οικογένειες. Και ω του θαύματος, η δικαιοσύνη εμφανίστηκε για να κάνει αυτό που έπρεπε από την αρχή.

Όταν πίστεψαν ότι η πίεση είχε εκτονωθεί, επανήλθαν στις πρακτικές της συγκάλυψης και της περιφρόνησης. Φυλάξαν την υπόθεση σε δικαστικό λαβύρινθο. Άρχισε μια θλιβερή και ταπεινωτική διαδικασία για τους συγγενείς από την Εισαγγελία Λάρισας. Ούτε μία, ούτε δύο αλλά έξι εισαγγελικές εντολές εκδόθηκαν, με τη μία παραγγελία να αναιρεί την εν μέρει ή την εξολοκλήρου την προηγούμενη. Τέλος, στις 16 Φεβρουαρίου, η ίδια εισαγγελέας εκδίδει αυταρχική παραγγελία για να γίνουν εξετάσεις μόνο σε εργαστήρια στην Ελλάδα. Ενώ γνωρίζουν ότι τα εργαστήρια έχουν δηλώσει ρητώς και εγγράφως ότι οι εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα.

Αυτή η απαράδεκτη τελευταία εισαγγελική παραγγελία κοινοποιείται σε συγγενείς θυμάτων λίγες ημέρες πριν από σήμερα, ημέρα μνήμης και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά από όλα αυτά, πρακτικές όχι κράτους δικαίου αλλά συμμορίας, με ηθικό αυτουργό τον πρωθυπουργό και φυσικούς αυτουργούς ανώτατους δικαστές και τον υπουργό της συγκάλυψης Γιώργο Φλωρίδη που προσβάλλει και σκυλεύει τους νεκρούς των Τεμπών, έχουν το θράσος κάποια κυβερνητικά φερέφωνα να συκοφαντούν τους συγγενείς ότι κωλυσιεργούν και εμποδίζουν τους δικαστές. Ναι, εμποδίζουμε κάποιους να αφήσουν στο σκοτάδι τους ενόχους και τις αιτίες των Τεμπών. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να χυθεί άπλετο φως.

Όταν η κρατική αναλγησία οδηγεί ανθρώπους στον θάνατο, όταν το παρακράτος υποκαθιστά τη δικαιοσύνη, όταν ο πολίτης αντικρίζει ένα τείχος από ψέματα και συγκάλυψη, οταν σκοτώνουν ακόμα και την ελπίδα, τότε επιβεβαιώνουν την ενοχή τους. Μόνο ένοχοι και δειλοί συμπεριφέρονται έτσι μπροστά σε 57 νεκρούς. Και τότε, για όλους και όλες είναι η ώρα να διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο την αλήθεια. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους, επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δεν θα παραιτηθούμε μέχρι να δικαιωθούν οι νεκροί μας».

