28.02.2026 22:34

CNN: «Οι Φρουροί της Επανάστασης πιθανότεροι διάδοχοι σε ενδεχόμενη πτώση του Χαμενεΐ»

Η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών εκτιμά ότι, σε περίπτωση επιτυχούς επιχείρησης αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν που θα οδηγούσε στην απομάκρυνση του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι σκληροπυρηνικοί Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης θα ήταν πιθανό να καλύψουν το κενό ηγεσίας, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών δεν είναι οριστικές. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ενώπιον βουλευτών ότι «κανείς δεν γνωρίζει» ποιος θα αναλάβει την εξουσία σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος.

Πηγή με γνώση των πρόσφατων εκθέσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ανέφερε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης «διαδραματίζουν σαφώς κεντρικό ρόλο και λειτουργούν πέρα από τη συνήθη στρατιωτική γραφειοκρατία, όμως είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια τι θα συμβεί σε ένα σενάριο κατάρρευσης του καθεστώτος».

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να μην διαθέτουν σαφή εικόνα για την ιεραρχική δομή των Φρουρών μετά τη δολοφονία του ισχυρότερου στρατιωτικού διοικητή του Ιράν, υποστράτηγου Κασέμ Σολεϊμανί, από τις ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές με γνώση της επιχείρησης που μίλησαν στο αμερικανικό μέσο, τα ισραηλινά πλήγματα του Σαββάτου στόχευσαν ανώτατα ιρανικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

