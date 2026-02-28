Δέκα ημέρες χωρίς Μητρώο στην ΑΑΔΕ λόγω αλλαγής ΚΑΔ για 1,9 εκατομμύρια επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Για δέκα ημέρες «παγώνει» το Μητρώο της ΑΑΔΕ, από αύριο έως και τις 10 Μαρτίου, λόγω της αυτόματης αντιστοίχισης των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η διαδικασία αφορά περίπου 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες και εντάσσεται στην προσαρμογή της χώρας στα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι ψηφιακές υπηρεσίες Μητρώου δεν θα είναι διαθέσιμες για βασικές μεταβολές. Συγκεκριμένα, δεν θα μπορούν να υποβληθούν αιτήματα για έναρξη επιχείρησης, μεταβολή στοιχείων, διακοπή δραστηριότητας, αλλαγή προσωπικών δεδομένων ή τροποποίηση διεύθυνσης κατοικίας. Οι εφαρμογές θα τεθούν ξανά σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων.

Η αλλαγή των ΚΑΔ θα γίνει αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αρχικά κάποια ενέργεια από τους φορολογουμένους. Οι υφιστάμενοι κωδικοί που ισχύουν την 1η Μαρτίου 2026 θα αντιστοιχιστούν σε νέους πενταψήφιους κωδικούς, οι οποίοι θα ξεκινούν από το ψηφίο 8 και θα αντικαταστήσουν πλήρως τους παλαιούς στο φορολογικό μητρώο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΑΔ, την ενημέρωση των φορολογουμένων μέσω σχετικού μηνύματος για την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης και τη δυνατότητα ελέγχου των νέων στοιχείων από τις επιχειρήσεις.

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα έχουν περιθώριο έως την 1η Ιουνίου 2026 να προχωρήσουν σε διορθώσεις, προσθήκες ή διακοπές δραστηριοτήτων χωρίς πρόστιμο, μέσω των εφαρμογών «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης» και «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού» στην πλατφόρμα myAADE.

Σε περιπτώσεις όπου μία υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ, η ΑΑΔΕ θα ορίζει έναν ως κύριο και τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, ανάλογα με τη συνάφεια της δραστηριότητας.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ελέγξουν τους νέους κωδικούς μέσω της εφαρμογής «Βεβαιώσεις Μητρώου» στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία» της ψηφιακής πύλης myAADE, όπου θα αποτυπώνεται τόσο η τρέχουσα εικόνα όσο και το ιστορικό μεταβολών.

Εφόσον προκύψει ανάγκη για μεταγενέστερες αλλαγές στους ΚΑΔ μετά την αυτόματη αντιστοίχιση, αυτές θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα εξετάζονται από τη φορολογική διοίκηση.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ψηφιακού εκσυγχρονισμού της φορολογικής διοίκησης και εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα καταγραφής οικονομικής δραστηριότητας.

