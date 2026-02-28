search
ΚΟΣΜΟΣ

28.02.2026 21:51

Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ θα συνεδριάσουν εκτάκτως την Κυριακή μέσω βιντεοσύνδεσης για το Ιράν

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας δήλωσε ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση μέσω βιντεοσύνδεσης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αύριο, Κυριακή, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα του Ιράν και η ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Οι χωρίς διάκριση επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος εναντίον των γειτόνων του φέρουν τον κίνδυνο να συρθεί η περιοχή σε έναν ευρύτερο πόλεμο και το καταδικάζουμε αυτό», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

«Είναι βασικό ο πόλεμος να μην επεκταθεί παραπέρα. Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να κάνει επιλογές».

