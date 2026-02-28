Ιράν – Χαμενεΐ: Άμεση αντικατάσταση του πνευματικού ηγέτη, αν σκοτωθεί, προβλέπει η Ουάσινγκτον

Την ώρα που συνεχίζεται το θρίλερ με την μοίρα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών έχει εκτιμήσει ότι σε περίπτωση επιτυχούς επιχείρησης αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, η οποία θα ανέτρεπε τον Χαμενεΐ, οι σκληροπυρηνικοί Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) Φρουρά θα κάλυπτε πιθανότατα το κενό ηγεσίας βραχυπρόθεσμα.

Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν είναι οριστικές σχετικά με το θέμα αυτό, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους νομοθέτες τον Ιανουάριο ότι «κανείς δεν ξέρει» ποιος θα αναλάμβανε την εξουσία σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος. Οι IRGC «είναι σίγουρα εξέχοντες και λειτουργούν πάνω από την τυπική στρατιωτική γραφειοκρατία, αλλά είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια τι θα συμβεί σε ένα σενάριο κατάρρευσης του καθεστώτος», δήλωσε πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με το θέμα.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν επίσης σαφή εικόνα της ιεραρχίας των IRGC μετά τη δολοφονία του ισχυρότερου στρατιωτικού διοικητή του Ιράν, του υποστράτηγου Κασέμ Σολεϊμανί, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο το πρωί είχαν ως στόχο ανώτερα ιρανικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Χαμενεΐ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Σαγίντ Αμπντολαχίμ Μουσαβί και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιάν. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν κάποιο ανώτερο ιρανικό στέλεχος χτυπήθηκε στην επίθεση.

