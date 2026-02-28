search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 06:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 19:34

Ιράν – Χαμενεΐ: Άμεση αντικατάσταση του πνευματικού ηγέτη, αν σκοτωθεί, προβλέπει η Ουάσινγκτον

28.02.2026 19:34
Ali Khamenei

Την ώρα που συνεχίζεται το θρίλερ με την μοίρα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών έχει εκτιμήσει ότι σε περίπτωση επιτυχούς επιχείρησης αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, η οποία θα ανέτρεπε τον Χαμενεΐ, οι σκληροπυρηνικοί Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) Φρουρά θα κάλυπτε πιθανότατα το κενό ηγεσίας βραχυπρόθεσμα.

Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν είναι οριστικές σχετικά με το θέμα αυτό, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους νομοθέτες τον Ιανουάριο ότι «κανείς δεν ξέρει» ποιος θα αναλάμβανε την εξουσία σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος. Οι IRGC «είναι σίγουρα εξέχοντες και λειτουργούν πάνω από την τυπική στρατιωτική γραφειοκρατία, αλλά είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια τι θα συμβεί σε ένα σενάριο κατάρρευσης του καθεστώτος», δήλωσε πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με το θέμα.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν επίσης σαφή εικόνα της ιεραρχίας των IRGC μετά τη δολοφονία του ισχυρότερου στρατιωτικού διοικητή του Ιράν, του υποστράτηγου Κασέμ Σολεϊμανί, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο το πρωί είχαν ως στόχο ανώτερα ιρανικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Χαμενεΐ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Σαγίντ Αμπντολαχίμ Μουσαβί και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιάν. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν κάποιο ανώτερο ιρανικό στέλεχος χτυπήθηκε στην επίθεση.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν: Καταδικάζει η Ρωσία, έπαινοι Ζελένσκι προς τον Τραμπ

Τουρκία: Επικίνδυνες εξελίξεις για το μέλλον της Μέσης Ανατολής και της παγκόσμιας σταθερότητας – Καλούμε να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις

Θρίλερ με τον Χαμενεΐ: «Είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω» απαντά ο Αραγτσί – Αναμένεται διάγγελμα μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Χαμενεΐ: Η κυβέρνηση του Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατό του – «Αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους» του υπόσχονται οι «Φρουροί της Επανάστασης»

PLAKIAS_NIKOS
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: «Μας παρέσυρε η δημοσιότητα, δεν έπρεπε να πολιτικοποιηθούν τα Τέμπη»

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

MARIA_KARISTIANOU_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Συγκινητική ανάρτηση για την κόρη της με «σπόντες» – «Σου γράφω αυτά που δεν με άφησαν να σου πω»

iran_ali-khamenei_1702_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Θρίλερ» με Χαμενεϊ: «Είναι νεκρός», υποστηρίζουν Τραμπ και Νετανιάχου – Διαψεύδει κατηγορηματικά το Ιράν: «Παραμένει ακλόνητος και ασφαλής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

MARIA_KARISTIANOU_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Συγκινητική ανάρτηση για την κόρη της με «σπόντες» – «Σου γράφω αυτά που δεν με άφησαν να σου πω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 06:25
Khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Χαμενεΐ: Η κυβέρνηση του Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατό του – «Αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους» του υπόσχονται οι «Φρουροί της Επανάστασης»

PLAKIAS_NIKOS
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: «Μας παρέσυρε η δημοσιότητα, δεν έπρεπε να πολιτικοποιηθούν τα Τέμπη»

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

1 / 3