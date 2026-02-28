search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 17:05
ΚΟΣΜΟΣ

28.02.2026 16:13

Channel 12: «Νεκρός» ο Χαμενεΐ – «Θα πέσουμε από τις καρέκλες μας αν κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση»

28.02.2026 16:13
credit: AP

Το Ισραήλ «εκτιμά» ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι πιθανότατα νεκρός από ισραηλινή επίθεση νωρίτερα σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το Channel 12.

«Θα πέσουμε από τις καρέκλες μας αν ο Χαμενεΐ κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση», δήλωσε ο ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος, που επικαλείται το ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

«Δεν είναι πια μαζί μας», ανέφερε, δηλώνοντας πως το Ισραήλ αναμένει την τελική επιβεβαίωση για τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το Times of Israel, το Ισραήλ αναφέρει ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της είδησης.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο τηλεοπτικός σταθμός είχε αναφέρει ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν ότι ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» και ότι η εκτίμηση αυτή δεν βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν την καταστροφή του προεδρικού συγκροτήματος του Χαμενεΐ, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές.

Νωρίτερα πληροφορίες ανέφεραν πως ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης αναμένεται να απευθύνει σύντομα ομιλία. Η τηλεοπτική αναφορά υποδηλώνει ότι, αν αυτό συμβεί.

«Εξολοθρεύτηκαν» Νασιρζάντεχ και Πακπούρ

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Νασιρζάντεχ, και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ, πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το NBC News ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι «μπορεί να έχουμε χάσει μερικούς διοικητές, αλλά αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα».

Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη πριν διέψευσε ανάλογη είδηση του Ισραήλ για την εξόντωση επικεφαλής του ιρανικού στρατού.

ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον Χαμενεΐ: «Είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω» απαντά ο Αραγτσί – Αναμένεται διάγγελμα μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 51 θύματα στο πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων

ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσω στη σημερινή συγκέντρωση»

ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος ύποπτος (Video)

LIFESTYLE

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου για τα Τέμπη: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα»

LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιμος στόχος οτιδήποτε αμερικανικό ή ισραηλινό» διαμηνύει το Ιράν - 40 νεκρές μαθήτριες από επίθεση σε σχολείο (Video/Photos)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

