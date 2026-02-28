Channel 12: «Νεκρός» ο Χαμενεΐ – «Θα πέσουμε από τις καρέκλες μας αν κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση»

Το Ισραήλ «εκτιμά» ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι πιθανότατα νεκρός από ισραηλινή επίθεση νωρίτερα σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το Channel 12.

«Θα πέσουμε από τις καρέκλες μας αν ο Χαμενεΐ κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση», δήλωσε ο ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος, που επικαλείται το ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

«Δεν είναι πια μαζί μας», ανέφερε, δηλώνοντας πως το Ισραήλ αναμένει την τελική επιβεβαίωση για τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το Times of Israel, το Ισραήλ αναφέρει ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της είδησης.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο τηλεοπτικός σταθμός είχε αναφέρει ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν ότι ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» και ότι η εκτίμηση αυτή δεν βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν την καταστροφή του προεδρικού συγκροτήματος του Χαμενεΐ, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές.

Νωρίτερα πληροφορίες ανέφεραν πως ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης αναμένεται να απευθύνει σύντομα ομιλία. Η τηλεοπτική αναφορά υποδηλώνει ότι, αν αυτό συμβεί.

«Εξολοθρεύτηκαν» Νασιρζάντεχ και Πακπούρ

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Νασιρζάντεχ, και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ, πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το NBC News ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι «μπορεί να έχουμε χάσει μερικούς διοικητές, αλλά αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα».

Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη πριν διέψευσε ανάλογη είδηση του Ισραήλ για την εξόντωση επικεφαλής του ιρανικού στρατού.

