ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 10:33
ΚΟΣΜΟΣ

28.02.2026 21:01

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ, λέει ο Νετανιάχου – Νεκρός και ο γιός του, λένε ισραηλινά ΜΜΕ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ εξολόθρευσε τον Ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε διάγγελμά του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επίθεση στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέγοντας ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα σημάδια ότι «αυτός ο δικτάτορας» έχει «εξαφανιστεί». Επίσης, ανέφερε ότι σκοτώθηκαν κορυφαίοι ηγέτες των Φρουρών της Επανάστασης και στελέχη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ο Νετανιάχου απευθύνθηκε στον ιρανικό λαό, λέγοντας ότι οι επιθέσεις θα τους βοηθήσουν να «απελευθερωθούν από την τυραννία». Είπε ότι έχουν μια «ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά σε κάθε γενιά» να ανατρέψουν το ιρανικό καθεστώς. «Βγείτε μαζικά στους δρόμους» και «ολοκληρώστε το έργο», τόνισε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν απαιτεί «υπομονή» και θα «διαρκέσει όσο χρειαστεί». «Αυτός ο πόλεμος θα οδηγήσει σε πραγματική ειρήνη», υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στην δήλωσή του.

Σημειώνεται ότι ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ Kan αναφέρει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος από πολλούς θεωρούνταν ως ο διάδοχος του πατέρα του, έχει σκοτωθεί από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

Πάντως, ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε στο ABC News ότι ο Πρόεδρος Μασούντ Πέζεσκιάν και ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι «ασφαλείς και ακμαίοι».

