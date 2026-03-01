search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 11:15

Τουλάχιστον 9 νεκροί σε διαδηλώσεις στο Πακιστάν για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Κινητοποιήσεις στο Ιράκ και το ινδικό Κασμίρ (Video)

01.03.2026 11:15
pakistan 7765- new

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Καράτσι του Πακιστάν στη διάρκεια διαδήλωσης μπροστά από το προξενείο των ΗΠΑ κατά των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία του Πακιστάν είχε επισημάνει νωρίτερα ότι έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος που πέρασε τον εξωτερικό τοίχο του συγκροτήματος όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο στο Καράτσι, αφού έγινε γνωστό ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Μεγάλες διαδηλώσεις ξέσπασαν και σε άλλες πόλεις του Πακιστάν.

Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο του ΟΗΕ στην πόλη Σκάρντου στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στη Λαχόρη εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το αμερικανικό προξενείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για βίαια επεισόδια.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι διαδηλωτές στο Ιράκ προσπάθησαν να εισβάλουν στο συγκρότημα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.

«Οι απόπειρές τους έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής, αλλά συνεχίζουν να προσπαθούν» να σπάσουν τη γραμμή των δυνάμεων ασφαλείας, επεσήμανε πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράκ στο AFP.

Εξάλλου χιλιάδες σιίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Σριναγκάρ, πρωτεύουσα του ινδικού Κασμίρ, για να θρηνήσουν τον θάνατο του Χαμενεΐ, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές του ινδικού εδάφους όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι σιίτες.

Παράλληλα ο Όμαρ Αμπντουλά, πρωθυπουργός του κρατιδίου Τζαμού και Κασμίρ, δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για την κατάσταση στο Ιράν. Μέσω ανάρτησής του στο Χ ζήτησε από τους διαδηλωτές να παραμείνουν ήρεμοι και «να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένταση ή ταραχές».

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Χτύπησε πετρελαιοφόρο σε λιμάνι του Ομάν – 4 τραυματίες (Video)

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ «σφυροκοπά» την «καρδιά της Τεχεράνης» – Μαζική απάντηση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους

Ιράν: «Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, λέει καθηγητής στην Τεχεράνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αράφι στη θέση του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός

hamenei thanatos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Χαμενεϊ: Νεκρά 4 μέλη της οικογένειας του και το «θρίλερ» με τη σορό του – Η στιγμή του χτυπήματος στο παλάτι του (Video)

heally
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Άνω – κάτω η μεσημεριανή και η απογευματινή ζώνη λόγω επικαιρότητας

mountial
ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Ο αστάθμητος παράγοντας Τραμπ, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και το Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:05
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αράφι στη θέση του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός

hamenei thanatos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Χαμενεϊ: Νεκρά 4 μέλη της οικογένειας του και το «θρίλερ» με τη σορό του – Η στιγμή του χτυπήματος στο παλάτι του (Video)

heally
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

1 / 3