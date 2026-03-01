Τουλάχιστον 9 νεκροί σε διαδηλώσεις στο Πακιστάν για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Κινητοποιήσεις στο Ιράκ και το ινδικό Κασμίρ (Video)

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Καράτσι του Πακιστάν στη διάρκεια διαδήλωσης μπροστά από το προξενείο των ΗΠΑ κατά των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία του Πακιστάν είχε επισημάνει νωρίτερα ότι έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος που πέρασε τον εξωτερικό τοίχο του συγκροτήματος όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο στο Καράτσι, αφού έγινε γνωστό ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

کراچی میں موجود امریکی کونسل خانے کو شہریوں نے آگ لگا دی۔ pic.twitter.com/170GukcXdB — Shehroz Azhar (@shehrozazhar1) March 1, 2026

Μεγάλες διαδηλώσεις ξέσπασαν και σε άλλες πόλεις του Πακιστάν.

Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο του ΟΗΕ στην πόλη Σκάρντου στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στη Λαχόρη εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το αμερικανικό προξενείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για βίαια επεισόδια.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι διαδηλωτές στο Ιράκ προσπάθησαν να εισβάλουν στο συγκρότημα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.

«Οι απόπειρές τους έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής, αλλά συνεχίζουν να προσπαθούν» να σπάσουν τη γραμμή των δυνάμεων ασφαλείας, επεσήμανε πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράκ στο AFP.

Εξάλλου χιλιάδες σιίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Σριναγκάρ, πρωτεύουσα του ινδικού Κασμίρ, για να θρηνήσουν τον θάνατο του Χαμενεΐ, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές του ινδικού εδάφους όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι σιίτες.

Παράλληλα ο Όμαρ Αμπντουλά, πρωθυπουργός του κρατιδίου Τζαμού και Κασμίρ, δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για την κατάσταση στο Ιράν. Μέσω ανάρτησής του στο Χ ζήτησε από τους διαδηλωτές να παραμείνουν ήρεμοι και «να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένταση ή ταραχές».

