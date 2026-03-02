Νέο υποκατάστημα του Φοροτεχνικού Γραφείου Καράμπελα – Taxnet στην Καλαμάτα

Το Φοροτεχνικό Γραφείο Καράμπελα (www.taxnet.gr) επεκτείνει την παρουσία του και στην Πελοπόννησο, εγκαινιάζοντας νέο υποκατάστημα στην Καλαμάτα, στην οδό Κανάρη 9, Τ.Κ. 24100.

Με πολυετή εμπειρία άνω των 45 ετών στον χώρο των φορολογικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, το Γραφείο Καράμπελα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με έμφαση στη σωστή φορολογική καθοδήγηση, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τον υπεύθυνο φορολογικό σχεδιασμό.

“Μην πληρώνεις , ότι δεν οφείλεις” είναι το μότο που συνοδεύει την εταιρεία από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της όπως λέει ο ιδρυτής της Μπάμπης Καράμπελας, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μεσσηνιακή Μάνης. “Υποχρέωση μας είναι να δώσουμε σε κάθε πελάτη μας ότι περισσότερο μπορεί να ωφεληθεί, είτε από χρόνο που μπορεί να γλυτώσει, είτε από φόρους που πληρώνει ενώ δεν πρέπει, είτε από πρόσβαση σε επιδοτήσεις που δεν αξιοποιεί” λέει ο κ. Καράμπελας.

Το νέο υποκατάστημα της Καλαμάτας δημιουργήθηκε με στόχο την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς καθώς και των επιχειρήσεων της Μεσσηνίας και της Μάνης, παρέχοντας μεταξύ άλλων:

Φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες

Υποστήριξη επιχειρήσεων

Φορολογικό σχεδιασμό

Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων

Εξειδικευμένες υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού και επαναπατριζόμενους

Με την ίδρυση του υποκαταστήματος στην Καλαμάτα, το Φοροτεχνικό Γραφείο Καράμπελα – Taxnet επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για αξιοπιστία, διαφάνεια και ανθρώπινη προσέγγιση, φέρνοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του πιο κοντά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Μεσσηνίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο Καράμπελα – www.taxnet.gr

Κανάρη 9, 24100, Καλαμάτα

2721 407379

[email protected]