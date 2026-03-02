Ο πυρετός δεν είναι απλώς σύμπτωμα, είναι η φάση που εξαντλεί τον οργανισμό

Όταν εμφανίζεται γρίπη, κρυολόγημα ή ίωση, αυτό που τελικά καθηλώνει περισσότερο δεν είναι πάντα ο βήχας ή το συνάχι. Είναι ο πυρετός. Τα ρίγη, οι πόνοι στο σώμα, ο πονοκέφαλος και η έντονη αδυναμία είναι εκείνα που κάνουν ακόμη και τις απλές κινήσεις να μοιάζουν δύσκολες.

Ο πυρετός δεν ανεβάζει μόνο τη θερμοκρασία του σώματος, αλλά αυξάνει και τις ενεργειακές ανάγκες, ενώ συνοδεύεται συνήθως από φλεγμονώδη αντίδραση που ευθύνεται για τους μυϊκούς πόνους και την εξάντληση, όπως αναφέρουν οι ειδικοί. Γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι «δεν έχουν δυνάμεις», ακόμη και όταν τα υπόλοιπα συμπτώματα είναι ήπια.

Η σωστή αντιμετώπιση δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση της θερμοκρασίας, αλλά εστιάζει στη συνολική βελτίωση της κατάστασης, ώστε να διευκολυνθούν ο ύπνος, η ξεκούραση και η ανάρρωση.

Θεραπεία

Η ιβουπροφαίνη είναι μία από τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανακούφιση τόσο από τον πυρετό όσο και από τους πόνους που τον συνοδεύουν. Ως μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, δρα στο σημείο όπου ξεκινά η φλεγμονώδης αντίδραση, μειώνοντας τις ουσίες που ευθύνονται για την άνοδο της θερμοκρασίας και τον πόνο, όπως αναφέρει η Δρ. Χρυσάνθη Σαρδέλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας ΑΠΘ, Κλινικός Φαρμακολόγος.

Γι’ αυτό και όταν ο πυρετός συνοδεύεται από έντονη δυσφορία, η ταχύτητα έναρξης δράσης δεν είναι λεπτομέρεια – είναι ουσιαστικός παράγοντας ανακούφισης.

Παράλληλα, η αντιφλεγμονώδης δράση της ιβουπροφαίνης δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση της θερμοκρασίας. Συμβάλλει στη μείωση της συνολικής φλεγμονώδους επιβάρυνσης που ευθύνεται για την κακουχία και την έντονη κόπωση. Η μορφή της μαλακής κάψουλας διευκολύνει την κατάποση, ενώ η αποτελεσματική δράση της μπορεί να βοηθήσει το άτομο να ανακτήσει γρηγορότερα την καθημερινή του λειτουργικότητα, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Τι είναι σημαντικό να θυμόμαστε όταν υπάρχει πυρετός

• Η ένταση της δυσφορίας είναι πιο καθοριστική από τον αριθμό στο θερμόμετρο.

• Οι πόνοι στο σώμα και η εξάντληση οφείλονται στη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού.

• Η έγκαιρη και σωστή ανακούφιση βοηθά σε καλύτερο ύπνο και ταχύτερη αποκατάσταση δυνάμεων.

• Η επαρκής ενυδάτωση παραμένει βασικό μέτρο υποστήριξης.

• Ιατρική αξιολόγηση χρειάζεται όταν ο πυρετός επιμένει ή επιδεινώνεται.

«Ο πυρετός είναι μέρος της άμυνας του οργανισμού. Όταν όμως γίνεται η φάση που εξαντλεί περισσότερο, η στοχευμένη και υπεύθυνη αντιμετώπισή του μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά στην εμπειρία της ανάρρωσης», αναφέρει η ειδικός.

