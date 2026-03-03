search
03.03.2026 10:44

Los Lagartos: Το άγαλμα που δημιουργήθηκε για να τιμήσει… τους αλιγάτορες

03.03.2026 10:44
agalma-aligatoras

Το άγαλμα Los Lagartos βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας San Jacinto στο Ελ Πάσο του Τέξας. Δημιουργήθηκε από τον Μεξικανοαμερικανό γλύπτη Luis Jiménez και απεικονίζει δύο αλιγάτορες, ως φόρο τιμής σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα κεφάλαια της ιστορίας της πόλης.

Η πλατεία San Jacinto είναι μία από τις παλαιότερες και πιο ιστορικές πλατείες του Ελ Πάσο. Για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο συνάντησης και κοινωνικής ζωής. Από τα τέλη του 19ου αιώνα φιλοξενούσε μια λίμνη με ζωντανούς αλιγάτορες, οι οποίοι έγιναν το πιο παράξενο και ταυτόχρονα αγαπητό αξιοθέατο της περιοχής.

Οι αλιγάτορες μεταφέρθηκαν για πρώτη φορά στην πλατεία τη δεκαετία του 1880. Το 1965 μετακινήθηκαν στον Ζωολογικό Κήπο του Ελ Πάσο, μετά από φάρσες, βανδαλισμούς και κακομεταχείριση. Επέστρεψαν προσωρινά από το 1972 έως το 1974, όμως στη συνέχεια η λίμνη απομακρύνθηκε οριστικά.

Το άγαλμα του Jiménez δημιουργήθηκε για να διατηρήσει ζωντανή αυτή τη μνήμη. Ο καλλιτέχνης ήταν γνωστός για το δυναμικό ύφος και τα έντονα χρώματα των έργων του, που συχνά αντλούν έμπνευση από την κουλτούρα των συνόρων Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού. Σήμερα, το Los Lagartos αποτελεί σημείο αναφοράς στην αναμορφωμένη πλατεία, αγαπημένο σημείο συνάντησης και δημοφιλή στάση για φωτογραφίες στο κέντρο της πόλης.

