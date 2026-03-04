«Quality-for-All» στο ΕΣΥ: Η ψηφιακή «ακτινογραφία» για κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά που αποκαλύπτει τα τρωτά τους σημεία (photos)

Ποσοστά νοσοκομειακών λοιμώξεων, ιατρικών λαθών, εσφαλμένων επεμβάσεων, πτώσεων ασθενών και θνησιμότητας καθώς και ποσοστά επιτυχίας θεραπειών είναι μερικά μόνο από τα δεδομένα που θα περιλαμβάνει, σε πραγματικό χρόνο, η ψηφιακή πλατφόρμα «Quality‑for‑All» που αφορά όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Η ίδια πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τους χρόνους αναμονής στα επείγοντα, την ικανοποίηση ασθενών και φυσικά την καλή ή όχι επικοινωνία ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού με τον ασθενή.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα βοηθήσουν τόσο τον ασθενή όσο και το υπουργείου Υγείας, να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα θετικά αλλά και τα τρωτά σημεία κάθε νοσοκομειου και κάθε κλινικής του ξεχωριστά, καθώς πλέον θα αξιολογούνται βάση πραγματικών στοιχείων. Με αυτόν το τρόπο ο ασθενής ότι θα μπορεί να επιλέξει καλύτερα σε ποιο νοσοκομείο θα ήθελε να χειρουργηθεί (π.χ μια καρδιοχειρουργική επέμβαση, μια οφθαλμολογική κλπ). Παράλληλα το υπουργείο Υγείας θα μπορεί να χαράξει νέες πολιτικές υγείας ανάλογα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν κάθε φορά.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Quality‑for‑All» που οδηγεί τη χώρα μας σε μια νέα εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία, παρουσιάστηκε χθες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το υπουργείο Υγείας. Η πλατφόρμα αποτελεί μέρος του προγράμματος Health‑IQ, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας του Περιφερειακού Διευθυντή του ΠΟΥ/Ευρώπης, Dr. Hans Kluge, και του επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, João Breda.

Ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η πλατφόρμα αποτελεί κομβικό βήμα για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και τη μείωση των ανισοτήτων σε όλη τη χώρα και αποτελεί το «εργαλείο πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, που θα παραδοθεί και στις επόμενες κυβερνήσεις».

Υποστηρίζει τη συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση δεικτών ποιότητας, τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, με επίκεντρο τον ασθενή, στοχεύοντας σε ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο σύστημα υγείας για όλους.

Ο Δρ. Hans Kluge δήλωσε: «Σήμερα χαράσσουμε μια νέα πορεία στον τομέα της υγείας, όπου η διαφάνεια ενισχύει την υπευθυνότητα, τα δεδομένα καθοδηγούν τη λήψη αποφάσεων και η ποιότητα αποτελεί το θεμέλιο του συστήματος υγείας. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Κυβέρνηση της Ελλάδας για τη φιλοξενία της και, κυρίως, για τη σταθερή της δέσμευση στην ενίσχυση της ποιότητας και της ανθεκτικότητας του εθνικού συστήματος υγείας».

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας – ΠΟΥ που ξεκίνησε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Τότε, όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, η Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, πάγωμα προσλήψεων και πάνω από 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες χωρίς πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η πρώτη συμφωνία με τον ΠΟΥ, το 2014, οδήγησε στη δημιουργία του ΠΕΔΥ και στην καθολική πρόσβαση των ανασφάλιστων στο ΕΣΥ.

Το Γραφείο Ποιότητας του ΠΟΥ στην Αθήνα

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία του Γραφείου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του ΠΟΥ στην Αθήνα, το οποίο ιδρύθηκε επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και ανανεώθηκε για ακόμη πέντε χρόνια.

Το γραφείο αυτό αποτελεί, όπως είπε, «κρίκο μιας πολιτικής που βάζει τον ασθενή στο επίκεντρο» και επιτρέπει τη μέτρηση της πραγματικής ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, πέρα από οικονομικούς δείκτες.

Τι είναι το Health‑IQ και η πλατφόρμα «Quality‑for‑All»

Η πλατφόρμα «Quality‑for‑All» αποτελεί το αποτέλεσμα ενάμιση έτους συνεργασίας με το Γραφείο Ποιότητας του ΠΟΥ.

Το Health‑IQ επιτρέπει:

• λεπτομερή παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος υγείας,

• ανάλυση δεδομένων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

• άμεση αποτύπωση ανισοτήτων και αναγκών,

• τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.

Ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που «ξεπερνά τα ελληνικά δεδομένα» και εκτίμησε ότι σύντομα θα υιοθετηθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κομβικός ρόλος των δεδομένων

Ο υπουργός αφού ευχαρίστησε την ΗΔΙΚΑ, τον ΕΟΠΥΥ, τους Γενικούς Γραμματείς και τον ΟΔΙΠΥ για τη συμβολή τους στη συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδομένων, τόνισε ότι η πλατφόρμα επιτρέπει για πρώτη φορά την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης συνέδεσε το Health‑IQ με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, ο οποίος έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αλληλεπιδρούν με το σύστημα υγείας. Στόχος είναι όλοι οι πολίτες -είτε ζουν σε νησί, σε χωριό ή σε αστικό κέντρο- να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

